به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نماینده ولی فقیه در گیلان، امروز در دیدار اعضای سازمان بسیج دانش آموزی به مناسبت آغاز هفته بسیج دانش آموزی، گفت: شما سرمایه‌های اصلی و آینده سازان کشور هستید که ایران با تکیه بر شما قرار است به بالاترین درجه‌های پیشرفت و ترقی برسد.

آیت الله رسول فلاحتی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب فرهنگی منحصر‌به‌فرد است، افزود: انقلاب اسلامی ما از هیچ انقلابی الگو برداری نکرد و رمز ماندگاری و پایداری این انقلاب هم همین است.

وی در ادامه از دانش آموزان عضو این سازمان خواست در زمینه اعتقادات، برپایی نماز و رعایت حجاب هیچ کوتاهی انجام ندهند و برای دفاع از اعتقادات خود، با منطق با افراد مخالف صحبت کنند.

سرهنگ محمد مهدی نیازمند رییس سازمان بسیج دانش آموزی گیلان هم در این دیدار، آماری از فعالیت‌های این سازمان در سال گذشته ارائه کرد و گفت: دانش آموزان این سازمان در سال گذشته موفق شدند مدال‌های طلا و نقره مسابقات مختلف فرهنگی و ورزشی را در کشور دریافت کنند و در همایش جان فدا هم خوش درخشیدند.