نوجوان ۱۷ ساله بعد از خارج شدن از منزل در مسیر بر اثر حادثه برق گرفتگی در سلطانیه استان زنجان جان خود را از دست داد.

جان باختن نوجوان ۱۷ ساله زنجانی بر اثر برق‌گرفتگی

جان باختن نوجوان ۱۷ ساله زنجانی بر اثر برق‌گرفتگی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ فرمانده انتظامی شهرستان سلطانیه گفت: نوجوان ۱۷ ساله بر اثر حادثه برق گرفتگی در این شهرستان جان خود را از دست داد.

سرهنگ عباس اوراز با اعلام این خبر افزود: در پی تماس مردمی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک مورد مرگ مشکوک، ماموران انتظامی بلافاصله برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی اظهار داشت: با بررسی صحنه مشخص شد این نوجوان بعد از خارج شدن از منزل در مسیر دچار برق گرفتگی شده است.