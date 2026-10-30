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نوجوان ۱۷ ساله بعد از خارج شدن از منزل در مسیر بر اثر حادثه برق گرفتگی در سلطانیه استان زنجان جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ فرمانده انتظامی شهرستان سلطانیه گفت: نوجوان ۱۷ ساله بر اثر حادثه برق گرفتگی در این شهرستان جان خود را از دست داد.
سرهنگ عباس اوراز با اعلام این خبر افزود: در پی تماس مردمی با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک مورد مرگ مشکوک، ماموران انتظامی بلافاصله برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
وی اظهار داشت: با بررسی صحنه مشخص شد این نوجوان بعد از خارج شدن از منزل در مسیر دچار برق گرفتگی شده است.