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فرماندار بدره از جان باختن دو نفر از اهالی روستای آبچشمه بر اثر برخورد صاعقه در محدوده چردهزار این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «سعید شهبازی» فرماندار بدره، اعلام کرد: حادثهای تلخ عصر امروز در محدوده چردهزار رخ داد و در جریان آن، چهار نفر از اهالی روستای آبچشمه که برای تفریح و طبیعتگردی به این منطقه رفته بودند، گرفتار صاعقه و رعدوبرق شدند.
وی افزود: در این حادثه، دو نفر به نامهای توفیق همتی و یونس همتی جان باختند.
بر اساس اطلاعات تکمیلی، نیروهای امدادی هلالاحمر پس از وقوع حادثه به محل اعزام شدند و اقدامات لازم را در دستور کار قرار دادند.
پیش از این نیز خبر مرکز ایلام برای پیگیری جزئیات این حادثه، ارتباط تلفنی با فرماندار بدره برقرار کرده بود.