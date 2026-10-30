به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «سعید شهبازی» فرماندار بدره، اعلام کرد: حادثه‌ای تلخ عصر امروز در محدوده چرده‌زار رخ داد و در جریان آن، چهار نفر از اهالی روستای آبچشمه که برای تفریح و طبیعت‌گردی به این منطقه رفته بودند، گرفتار صاعقه و رعدوبرق شدند.

وی افزود: در این حادثه، دو نفر به نام‌های توفیق همتی و یونس همتی جان باختند.

بر اساس اطلاعات تکمیلی، نیرو‌های امدادی هلال‌احمر پس از وقوع حادثه به محل اعزام شدند و اقدامات لازم را در دستور کار قرار دادند.

پیش از این نیز خبر مرکز ایلام برای پیگیری جزئیات این حادثه، ارتباط تلفنی با فرماندار بدره برقرار کرده بود.