به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «سعید شهبازی» فرماندار بدره، اعلام کرد: در پی وقوع حادثه برای تعدادی از شهروندان در محدوده چرده‌زار، اکیپ‌های امدادی جمعیت هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شده‌اند و نیروهای امدادی برای بررسی وضعیت حادثه‌دیدگان و انجام اقدامات امدادی در منطقه حضور خواهند یافت.

بر اساس گزارش‌های اولیه، این حادثه ناشی از رعدوبرق برای چند نفر در یک غار در محدوده چرده‌زار شهرستان بدره رخ داده است.

تاکنون اطلاعات دقیقی از تعداد افراد حادثه‌دیده، وضعیت جسمانی آنان و جزئیات این حادثه در دست نیست.

جزئیات بیشتر درباره علت حادثه، تعداد افراد حادثه‌دیده و وضعیت آنان پس از دریافت اطلاعات موثق و تأیید مراجع مسئول اطلاع‌رسانی خواهد شد.