دو نفر از اهالی روستای آبچشمه بدره بر اثر برخورد صاعقه در محدوده چرده‌زار جان باختند؛ این حادثه عصر امروز برای چهار نفر از اهالی این روستا که برای تفریح به منطقه رفته بودند رخ داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «سعید شهبازی» فرماندار بدره، اعلام کرد: حادثه‌ای تلخ عصر امروز در محدوده چرده‌زار رخ داد و در جریان آن، چهار نفر از اهالی روستای آبچشمه که برای تفریح و طبیعت‌گردی به این منطقه رفته بودند، گرفتار صاعقه و رعدوبرق شدند.

وی افزود: در این حادثه، دو نفر به نام‌های توفیق همتی و یونس همتی جان باختند.

بر اساس اطلاعات تکمیلی، نیرو‌های امدادی هلال‌احمر پس از وقوع حادثه به محل اعزام شدند و اقدامات لازم را در دستور کار قرار دادند.

پیش از این نیز خبر مرکز ایلام برای پیگیری جزئیات این حادثه، ارتباط تلفنی با فرماندار بدره برقرار کرده بود.