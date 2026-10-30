نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به شکست طرح‌های آمریکا در منطقه، بر ضرورت ایستادگی ملت ایران و نقش نیرو‌های مسلح در برقراری امنیت پایدار تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک در خطبه‌های نماز جمعه مرکز استان، با انتقاد از سیاست‌های آمریکا اظهار داشت: آمریکا در صدد فرار از باتلاقی است که خود ایجاد کرده و با شکست در عرصه‌های مختلف در این باتلاق گرفتار شده است.

آیت الله دری با اشاره به هوشیاری ملت بزرگ ایران تصریح کرد: ملت ایران با قدرت در برابر دشمن آمریکایی و صهیونیستی ایستاده و تا تحقق کامل خونخواهی رهبر مجاهد شهید و شهدای مظلوم، به ایستادگی خود ادامه خواهد داد.

وی با اشاره به تحولات منطقه افزود: ایستادگی مردم و قدرت نیرو‌های مسلح، نظم جدید امنیتی در منطقه را رقم زده است و با شکست خوردن تروریست‌ها در برابر نیرو‌های مسلح ایران اسلامی، امنیت پایدار بدون حضور دشمنان در منطقه محقق شده است.

امام جمعه اراک همچنین با یادآوری مناسبت‌های پیش رو، ضمن دعوت از مردم برای حضور در برنامه‌های روز ۱۳ آبان، روز جهانی استکبارستیزی، آن را رمز پیروزی ایران و شکست توطئه‌های دشمنان دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت روز بسیج دانش‌آموزی، دانش‌آموزان را آینده‌سازان و امید‌های فردای ایران اسلامی برشمرد و بر لزوم الگوبرداری از مکتب عاشورا و تربیت علمی و دینی آنان تأکید کرد.

آیت الله دری در پایان با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه‌های عمرانی و اقتصادی استان، از مسئولان خواست با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، تلاش بیشتری برای حل مشکلات و خدمت‌رسانی به مردم انجام دهند.