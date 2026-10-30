بررسی مطالبات و نیازهای زیرساختی روستاهای فراهان
مسائل و مطالبات روستائیان و نیازهای زیرساختی روستاهای مخلصآباد، آقازیارت، زنگارک و دستجان در بازدید مسئولان شهرستان فراهان بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مسئولان شهرستان فراهان با حضور در روستاهای مخلصآباد، آقازیارت، زنگارک و دستجان، وضعیت خدماترسانی و نیازهای زیرساختی این مناطق را مورد ارزیابی قرار دادند. در این بازدیدها، مطالبات مردمی با هدف بهبود کیفیت خدمات و توسعه زیرساختهای روستایی در دستور کار مسئولان قرار گرفت تا اقدامات لازم برای رفع مشکلات این مناطق پیگیری شود.