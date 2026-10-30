بررسی مطالبات و نیاز‌های زیرساختی روستا‌های فراهان

مسائل و مطالبات روستائیان و نیاز‌های زیرساختی روستا‌های مخلص‌آباد، آقازیارت، زنگارک و دستجان در بازدید مسئولان شهرستان فراهان بررسی شد.