به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت در خطبه‌های نماز جمعه این شهر، از مردمانی که ۲۴۳ شب است خیابان‌ها را رها نکرده‌اند تشکر کرد و گفت: شما با آن مجاهدی که در میدان نبرد تفنگ در دست می‌گیرد و با دشمن رودرو می‌جنگد در یک مسیر گام برمیدارید چرا که هر دو مدافع وطن هستید که یکی در میدان نبرد و دیگری در خیابان با دشمن می‌جنگد.

آیت الله رسول فلاحتی با اشاره به اینکه جنگ‌های این دوره باعث شد تا جهان با قدرت واقعی ایران آشنا شود، افزود: حالا آن‌ها می‌دانند که ایران کشوری است که هم بر روی قیمت نفت تاثیر گذار است و هم می‌تواند معادلات جهانی را تغییر دهد.

خطیب جمعه رشت در ادامه از تاثیر دشمن شناسی در جوانان گفت و افزود: اگر جوان ایرانی دشمن خود را بشناسد، هیچ گاه و با هیچ توجیهی به دشمن خدمت نخواهد کرد.

نماینده ولی فقیه در گیلان در بخش پایانی خطبه هایش، به ارتباط صنعت و دانشگاه تاکید کرد و گفت: امروز صنعتی که بر پایه علم باشد، در جهان حرفی برای گفتن دارد و این کار را باید همه دانشگاهیان، اهالی صنعت و مسئولان جدی بگیرند.