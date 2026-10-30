نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام، گفت: ایستادگی مردم و توان بازدارندگی کشور، محاسبات دشمنان را با شکست مواجه کرده و حفظ وحدت داخلی و تقویت علمی، ضرورتی اساسی است.

وحدت ملی و توان دفاعی، راهبرد دشمن را ناکام گذاشت

وحدت ملی و توان دفاعی، راهبرد دشمن را ناکام گذاشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجت‌الاسلام والمسلمین «اله‌نور کریمی‌تبار» در خطبه‌های نماز جمعه ایلام گفت: پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه دانشجویان، مسیر آینده کشور را ترسیم می‌کند و علم، ایمان، تهذیب نفس و انس با قرآن و اهل‌بیت (ع) از ارکان اقتدار کشور است.

وی افزود: جوانان با گسترش علوم پایه، نوآوری و ورود به حل مسائل کشور، نقش مؤثری در ساخت آینده ایران ایفا می‌کنند و پیام رهبر انقلاب به نخبگان و مدال‌آوران، دارای ابعاد ارزشی، راهبردی و اجرایی است.

امام جمعه ایلام همچنین گفت: سالروز شهادت شهید فهمیده و روز نوجوان را گرامی می‌داریم و بر ترویج فرهنگ ایثار و تقویت بسیج دانش‌آموزی تأکید می‌کنیم؛ پدافند غیرعامل نیز از الزامات حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی کشور است و دستگاه‌ها باید پیش از وقوع تهدید‌ها آماده باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی‌تبار با اشاره به ۱۳ آبان و تسخیر سفارت آمریکا تصریح کرد: شرایط کنونی، عرصه تقابل اراده‌هاست و فشار‌های آمریکا در ادامه تلاش برای جلوگیری از استقلال ایران انجام می‌شود؛ محدودیت انتقال انرژی در تنگه هرمز نیز اقتصاد کشور‌های حامی آمریکا را با چالش مواجه می‌کند.

وی تأکید کرد: مذاکره زمانی از منافع ملی صیانت می‌کند که بر پایه اقتدار ملی، توان دفاعی و حمایت مردمی استوار باشد و در برابر وعده‌های غیرقابل اعتماد دشمنان، هوشیاری لازم است.

امام جمعه ایلام در پایان خطبه‌های این هفته گفت: از حضور مردم در تجمع‌های شبانه قدردانی می‌کنم؛ وحدت و همدلی، از مؤلفه‌های قدرت ملی و تقویت بازدارندگی کشور است.