به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیر قرارگاه نوجوانی اداره‌کل تبلیغات اسلامی مازندران از مشارکت حدود ۵۰۰ نوجوان دختر و پسر استان در رویداد ملی رسانه‌ای «نوجوان خط‌شکن» خبر داد و گفت: نوجوانان مازندرانی با شعار محوری «باید برخاست برای صعود»، این‌بار در میدان رسانه به صف شده‌اند تا با خلاقیت، هنر و تولید محتوای اثرگذار، روایتگر اقتدار و همبستگی ملت ایران باشند.

حجت‌الاسلام رضا عسکری در حاشیه برگزاری رویداد ملی رسانه‌ای «نوجوان خط‌شکن» اظهار کرد: این رویداد به‌صورت هم‌زمان در ۳۱ استان کشور برگزار شده و نوجوانان علاقه‌مند به فعالیت‌های رسانه‌ای، در قالب یک حرکت منسجم ملی، توانمندی‌های خود را در عرصه تولید محتوای دیجیتال به نمایش گذاشته‌اند.

وی با اشاره به برگزاری حضوری این رویداد در شهرستان بابلسر افزود: نزدیک به ۳۰۰ نوجوان دختر و پسر در محل برگزاری رویداد حضور یافتند و حدود ۲۰۰ نوجوان دیگر نیز از شهرستان‌های مختلف مازندران به‌صورت برخط به این حرکت رسانه‌ای پیوستند.

از تلفن همراه تا میدان بزرگ روایتگری

مدیر قرارگاه نوجوانی تبلیغات اسلامی مازندران با بیان اینکه تلفن همراه امروز به یکی از ابزار‌های مهم تولید محتوای رسانه‌ای تبدیل شده است، تصریح کرد: شرکت‌کنندگان در رشته‌های متنوعی از جمله استاپ‌موشن، ریلز، فیلم کوتاه، داستان‌های مصور و دیگر قالب‌های نوین رسانه‌ای به تولید اثر می‌پردازند و تولیدات خود را برای شرکت در بخش رقابتی این رویداد ارسال خواهند کرد.

عسکری با تأکید بر ضرورت شناسایی و میدان‌دادن به استعداد‌های نوجوان گفت: هدف اصلی این رویداد، سازمان‌دهی ظرفیت عظیم نوجوانان خلاق و توانمند کشور برای حضور مؤثر در عرصه روایتگری و مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمن است.

وی افزود: دشمن در کنار تقابل نظامی، جنگ گسترده‌ای را نیز در عرصه رسانه و افکار عمومی به راه انداخته است؛ ازاین‌رو نوجوانان رسانه‌ای کشور در قالب یک حرکت فراگیر و هدفمند، برای حضور فعال در این میدان به صف شده‌اند.

نوجوانان مازندرانی؛ وارثان روحیه خط‌شکنی لشکر ۲۵ کربلا

حجت‌الاسلام عسکری با اشاره به پیشینه پرافتخار مردم مازندران در دوران هشت سال دفاع مقدس خاطرنشان کرد: نوجوانان امروز این استان، وارثان همان پدران و پدربزرگانی هستند که در قامت رزمندگان خط‌شکن لشکر عملیاتی ۲۵ کربلا، حماسه‌های ماندگاری در دفاع از ایران اسلامی آفریدند.

وی ادامه داد: امروز نسل جدید مازندران با تأسی از همان روحیه ایثار، شجاعت و خط‌شکنی، در سنگر رسانه حضور یافته است تا با زبان هنر، تصویر و فناوری، پرچم پرافتخار ایران را همچنان برافراشته نگه دارد.

مدیر قرارگاه نوجوانی تبلیغات اسلامی مازندران، اتحاد و همبستگی ملت ایران را از مهم‌ترین عوامل ناکامی دشمن دانست و تأکید کرد: همان‌گونه که نیرو‌های مسلح در میدان نظامی و مردم در عرصه همبستگی ملی ایستادگی کرده‌اند، نوجوانان خط‌شکن نیز می‌توانند با تولیدات خلاقانه و اثرگذار خود، در برابر عملیات روانی و حملات رسانه‌ای دشمن نقش‌آفرینی کنند.

عسکری با اشاره به برگزاری هم‌زمان این رویداد در نقاط مختلف کشور، از جمله میدان انقلاب تهران، گفت: حضور پرشور نوجوانان در این حرکت ملی نشان می‌دهد که نسل جدید ایران، نه‌تنها مخاطب رسانه، بلکه تولیدکننده، کنشگر و روایتگر فعال میدان رسانه است.

گفتنی است رویداد ملی رسانه‌ای «نوجوان خط‌شکن» با شعار «باید برخاست برای صعود»، با محوریت مشارکت نوجوانان در تولید محتوای خلاقانه و تقویت جبهه رسانه‌ای کشور، به‌صورت هم‌زمان در ۳۱ استان در حال برگزاری است.