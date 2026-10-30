به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حجت الاسلام ترابی امام جمعه گنبدکاووس گفت: غنیمت جنگی ما اخراج آمریکا از منطقه است و همچنین نظم آینده خاورمیانه زیر نظر ایران ترسیم می‌شود.

///////////

حاج آخوند نوری‌زاد امام جمعه اهل سنت گنبدکاووس با اشاره به جایگاه رفیع علما و نقش آنان در هدایت جامعه، رحلت عالمان دینی را ضایعه‌ای بزرگ دانست و تأکید کرد: با از دنیا رفتن علما، بخشی از علم و دانش جامعه نیز از میان مردم رخت می‌بندد؛ ازاین‌رو باید قدر عالمان دینی را در زمان حیاتشان دانست.

///////////

حجت‌الاسلام جلیل دماوندی امام جمعه مینودشت گفت: حضرت زهرا (س) به وجود ملت افتخار می‌کند، زیرا مردم ما هر شب با حضور خود در میدان، حافظ کشور هستند.

/////////

حجت‌الاسلام قاسمی، امام‌جمعه کلاله با تأکید بر جایگاه جوانان در آینده کشور گفت: دشمن به دنبال آسیب زدن به نسل جوان است و خانواده‌ها باید بیش از گذشته مراقب فرزندان خود باشند.

/////////

حاج محمد آخوند احمدی امام جمعه اهل سنت کلاله گفت: ازدواج یکی از نعمت‌های خداوند است که متأسفانه امروز شاهد این هستیم که در بعضی از عروسی‌های ما اسراف و رقابت‌های نا سالم و بی پایان و چشم هم چشمی صورت می‌گیرد و ازدواجی که مایه آرامش باید باشد خود مایه عذاب و مشکلات و بدهکاری‌های فراوان می‌شود.

////////

حجت الاسلام شیخی امام جمعه ترکمن با اشاره به سالروز شهادت دانش آموز شهید محمدحسین فهمیده نسبت به نهادینه کردن فرهنگ ایثار و جهاد در مدارس و مراکز آموزشی تأکید کرد.

////////

حاج عبدالرحمان آخوند کر امام جمعه اهل سنت ترکمن اقامه با اشاره به لزوم جلوگیری از تهاجم فرهنگی، نسبت به تأثیرات منفی آن بر نسل جوان هشدار داد و خواستار توجه بیشتر خانواده‌ها به این موضوع شد.

//////

حجت‌الاسلام قنبری امام جمعه رامیان با اشاره به مناسبت‌های ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز، سالروز تبعید امام خمینی (ره) و سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، گفت: ۱۳ آبان یادآور سه رویداد مهم در تاریخ مبارزات ملت ایران و نماد ایستادگی در برابر استکبار جهانی است.

//////////////

حجت الاسلام دلبری امام جمعه علی آبادکتول گفت: امنیت امروز کشور مرهون فداکاری شهدا، ایثارگران و نیرو‌های مسلح است که با تمام توان در برابر محور آمریکایی-صهیونیستی ایستادگی کرده و همواره پاسخی قاطع و کوبنده به دشمنان داده‌اند.

//////////

مولوی مشعوف، امام جمعه اهل‌سنت آزادشهر گفت: والدین در قبال تربیت دینی، اخلاقی و رفتاری و تحصیلات فرزندان خود مسئول هستند و باید با محبت، صبر و عدالت، زمینه پرورش نسلی مؤمن و شایسته را فراهم کنند.

////// //

حجت‌الاسلام شهابی امام جمعه بندرگز با اشاره به سالروز بسیج دانش‌آموزی، بر ضرورت تربیت دانش‌آموزانی مؤمن و متعهد با الگوگیری از شهید حسین فهمیده تأکید کرد.

/////// /

حجت الاسلام نادعلی رضانژاد امام جمعه گالیکش گفت: وظیفه جامعه دینی ما بویژه جوانان این است که صفات پسندیده راستگویی را رعایت و سرلوحه کاری خود قرار داده دهند.

///////

حجت‌الاسلام اشرفی، امام جمعه مزرعه کتول گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی همواره به‌دنبال حذف جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند، اما همواره در برابر اتحاد و همبستگی مردم با شکست سنگین مواجه شده‌اند.

////////

حجت الاسلام بابامحمدی امام جمعه نگین شهر با اشاره به هشتم آبان سالروز شهادت شهید حسین فهمیده گفت: رهبر ما آن نوجوان سیزده ساله‌ای است که نارنجک به کمر بست و به زیر تانک رفت و آنرا منفجر کرد.

///////////

حجت الاسلام سادات مزنگی امام جمعه موقت بهاران با اشاره به تلاش دشمن برای ترویج بی‌بندوباری، راه اصلی مقابله را تقویت فرهنگ قرآنی دانست.

//////////

حجت الاسلام یازرلو امام جمعه موقت خان ببین هم گفت: از دست‌اندرکاران دومین کنگره ۴۰۰۰ شهید استان گلستان که زحمات زیادی جهت ترویج و نشر تفکر و بینش شهدا و فرهنگ شهادت کشیدند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

/////////

حجت‌الاسلام حسینعلی صفایی امام جمعه انبارالوم گفت: دانش‌آموزان سرمایه‌های ارزشمند کشور و امید‌های آینده ایران اسلامی هستند و باید خود را به سلاح علم، دانش و تقوا مجهز کنند.

///////

حجت‌الاسلام عمارلو، امام‌جمعه موقت دوزین گفت: امروز مهم‌ترین ابزار دشمن در برابر ملت ایران، «جنگ شناختی» است که باید با دانش و شناخت به مقابله با آن پرداخت.