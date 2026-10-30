مردم استان مازندران در دویست و چهل و سومین موج قیام مبعوثین، اقتدار خود را به جهانیان نشان دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه استان مازندران در دویست و چهل و سومین موج قیام مبعوثین، اقتدار خود را به جهانیان نشان دادند.

مبعوثین استان مازندران با انزجار از دشمنان انسانیت، خونخواهی امام شهید، پشتیبانی از ولایت، حمایت از رزمندگان جبهه مقاومت اسلامی و دفاع از نظام و کیان ایران را بار دیگر فریاد برآوردند.

مردم برخاسته راه خدا، خواستار توجه مسئولین به تسهیل در معیشت جامعه، شجاعت و ایستادگی در برابر آمریکا، صهیون و همدستان استکبار را از سران و بدنه قوا مطالبه کردند.

تبعیت محض از امام امت، حفظ اتحاد و انسجام حول ولایت از دیگر خواسته مبعوثین بود.

مانا عبدی و گزارش این تجمع: