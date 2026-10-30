به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس گفت: در راستای توسعه ارتباطات روستایی، ساخت سایت در دهستان کفدهک در بخش مرکزی خرامه، روستای مهرآباد این شهرستان با هزینه ۱۵ میلیارد تومان به شبکه اینترنت پرسرعت متصل شد.

حمید سلیمان‌پور افزود: روستای مهرآباد با ۲۶۲ خانوار و ۸۴۰ نفر جمعیت هم اکنون از اینترنت پرسرعت همراه بهره‌مند است.

شهرستان خرامه در شمال شرق فارس و در فاصله ۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.