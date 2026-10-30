وزیر ورزش و جوانان ایران و سخنگوی دولت سنگال در دیداری در داکار، بر توسعه روابط دوجانبه به‌ویژه در حوزه‌های ورزش، جوانان و فرهنگ تأکید کردند.

تأکید ایران و سنگال بر گسترش همکاری‌ها در حوزه ورزش و جوانان

تأکید ایران و سنگال بر گسترش همکاری‌ها در حوزه ورزش و جوانان



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احمد دنیامالی که برای شرکت در مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک جوانان به سنگال سفر کرده است، جمعه ۹ آبان با باکاری سار، سخنگوی دولت سنگال، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار که با حضور عسگری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سنگال برگزار شد، سخنگوی دولت سنگال ضمن خوشامدگویی به وزیر ورزش و جوانان ایران، حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد و شهادت رهبر انقلاب اسلامی را تسلیت گفت.

باکاری سار با اشاره به اهمیت ورزش و میزبانی سنگال از المپیک جوانان تأکید کرد: دولت سنگال در بالاترین سطوح آمادگی دارد همکاری‌های خود با جمهوری اسلامی ایران را در حوزه‌های ورزش و جوانان گسترش دهد.

دنیامالی نیز ضمن قدردانی از ابراز همدردی دولت سنگال و تبریک میزبانی المپیک جوانان، میزبانی این رویداد را افتخاری برای سنگال و قاره آفریقا دانست و بر اهمیت استقلال کشور‌ها و حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود تأکید کرد.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به سیاست دولت دکتر پزشکیان برای توسعه روابط با کشور‌های آفریقایی، خواستار گسترش همکاری‌های فرهنگی، ورزشی و جوانان میان دو کشور شد و از سخنگوی دولت سنگال برای سفر به ایران دعوت کرد.