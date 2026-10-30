معاون امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشوربا تأکید بر نقش پدافند غیرعامل در مقابله با تهدیدات ترکیبی دشمن گفت: کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و حفظ خدمات ضروری مردم، از مهم‌ترین مأموریت‌های پدافند غیرعامل است.

پدافند غیرعامل، ضامن تداوم خدمات ضروری و پایداری زیرساخت‌های کشور

پدافند غیرعامل، ضامن تداوم خدمات ضروری و پایداری زیرساخت‌های کشور

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، معاون امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه بیرجند به مناسبت گرامیداشت سالروز تشکیل سازمان پدافند غیرعامل در بیرجند با اشاره به تهدیدات ترکیبی دشمن در حوزه‌های نظامی، اقتصادی و سایبری گفت: پدافند غیرعامل با هدف صیانت از مردم و دارایی‌های کشور، دستگاه‌های اجرایی را موظف می‌کند برای مقابله با تهدیدات و جلوگیری از اختلال در خدمات‌رسانی آمادگی داشته باشند.

سردار قمی با بیان اینکه تداوم تأمین آب، نان، برق، گاز، سوخت، خدمات بانکی، ارتباطات و حمل‌ونقل از اولویت‌های پدافند غیرعامل است، افزود: اقدامات پیشگیرانه و مقاوم‌سازی زیرساخت‌ها موجب کاهش آسیب‌پذیری و ناکامی دشمن در دستیابی به اهداف خود می‌شود.

معاون امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور همچنین با اشاره به نقش مردم در پایداری کشور تأکید کرد: پدافند غیرعامل مردم‌محور، با مشارکت مردم، انسجام ملی و همدلی میان مردم و مسئولان محقق می‌شود.

وی، بهره‌گیری از توان علمی و فناوری جوانان و دانشمندان کشور را از دیگر عوامل مقابله با تهدیدات دانست و گفت: ساختار دفاعی و اجرایی کشور باید به‌گونه‌ای باشد که با وجود تهدید‌ها و حتی از دست دادن مدیران ارشد، خللی در اداره کشور و ارائه خدمات به مردم ایجاد نشود.