حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی نقوی از معلمان و مبلغان خواست تا با معرفی ماهیت جنایت‌بار سیاست‌های آمریکا، مانع از نفوذ تفکرات غرب‌گرایانه در میان جوانان شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سینملای گیلان؛ حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی نقوی در خطبه‌های جمعه این شهرستان، ضمن دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و تکیه بر آیات و روایات معتبر در مسیر رسیدن به جامعه‌ای سالم، از اهمیت فریضه توبه برای متقین سخن گفت.

امام جمعه لنگرود با گرامیداشت سالروز شهادت شهید بسیجی، محمدحسین فهمیده و هفته بسیج دانش‌آموزی، وی را الگویی ماندگار برای نوجوانان کشور معرفی کرد و گفت: همان‌گونه که امام شهید بر این باور راسخ بود، نوجوانان امروز نیز می‌توانند با اتخاذ این نگرش، کشور را به جایگاه مطلوب و درخشان برسانند.

وی با اشاره به روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و سالروز تبعید امام راحل (ره)، بر نقش حیاتی مربیان تأکید کرد و افزود: معلمان و مبلغان وظیفه دارند روحیه استکبارستیزی و روشنفکری را در جامعه و ماهیت تحقیرآمیز و جنایت‌بار آمریکا در برابر بشریت را در میان جوانان تبیین کنند تا تفکرات غربی نتواند در ذهن ملت رخنه کند.

حجت‌الاسلام نقوی در ادامه، با نقد برخی اظهارنظر‌ها در خصوص مسائل اقتصادی، افزود: مشکلات معیشتی مردم با طرح مطالب غیرکارشناسی و راهکار‌های غیرمرتبط برطرف نخواهد شد و وزیر اقتصاد باید پاسخگوی این مسائل باشد.

وی در پایان، ضمن قدردانی از مسئولان بابت پیگیری برخی از مسائل شهرستان، خواستار تسریع در تعیین تکلیف زمین‌های مربوط به طرح جوانانی جمعیت شد تا در کوتاه‌ترین زمان به خانواده‌های مستحق در شهرستان تحویل داده شود.