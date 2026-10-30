رئیس اورژانس استان ایلام از وقوع تصادف بین دو خودروی پراید و مینی‌بوس در محور هلیلان-کوهدشت خبر داد که به جان باختن راننده پراید و مصدومیت ۱۲ نفر منجر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «مهدی شعبانی» رئیس اورژانس استان ایلام، گفت: حادثه تصادف دو خودرو پراید و مینی‌بوس، ساعت ۱۲:۱۰ امروز در مسیر هلیلان-کوهدشت، بعد از پل سیمره رخ داد که متأسفانه راننده خودروی پراید در این تصادف جان خود را از دست داد و ۱۲ نفر نیز مصدوم شدند.

وی بیان کرد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، سه دستگاه آمبولانس سبک از نزدیک‌ترین پایگاه‌های اورژانس به محل اعزام شدند و کارشناسان فوریت‌های پزشکی پس از انجام اقدامات درمانی اولیه و پایدارسازی وضعیت مصدومان، آنان را به مراکز درمانی منتقل کردند.