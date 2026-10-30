به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابوالحسن فاطمی با اشاره به درماندگی آمریکا و دشمنان جمهوری اسلامی، گفت: دشمنان این مرز و بوم در بلاتکلیفی مانده‌اند و مردد هستند، همچنین توانی برای آغاز جنگ مجدد علیه کشور را ندارند، افکار عمومی و مردم کشور‌های آنان نیز مخالف ادامه جنگ هستند، طبق اخبار موثق نمایندگان کشور‌های اروپایی و آسیایی به این کشور‌های متخاصم اعلام کرده‌اند که دیگر در جنگ با ایران آمریکا و رژیم صهیونیستی را همراهی نمی‌کنند، این مسئله دستاورد مهمی برای ایران محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: دشمنان جمهوری اسلامی به صورت مداوم در حال تهدید کشور برای آغاز دوباره جنگ هستند، یکی از سران این کشور‌ها در یک سخنرانی ایران را تهدید می‌کند که تا آخر هفته جنگ مجدد آغاز می‌شود، پس از چند ساعت این موضوع توسط یک مسئول دیگر تکذیب می‌شود، این نشان‌دهنده درماندگی و بلاتکلیفی است، آمریکا و اسرائیل قلدری می‌کند تا مردم ایران را تحت تاثیر قرار بدهند، اما ملت ایران باید سربلند به راه خود ادامه دهد.

امام‌جمعه شهرکرد با تأکید بر اینکه حفظ وحدت برای پیروزی در برابر دشمنان جمهوری اسلامی، گفت: ترکیب شورای امنیت ملی، بسیار امیدوارکننده است و باید به اعضای این شورا اعتماد کامل داشته باشیم، الان در جبهه جنگیم و ملت ایران باید مستحکم و استوار باشند تا از این شرایط سربلند بیرون بیاییم و فتح و ظفر نصیب ملت ایران شود.