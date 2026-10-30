به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در این مراسم که با حضور مسئولان شهرستان مبارکه برگزار شد، محمدرضا عسگریان فرماندار مبارکه بر ضرورت افزایش انسجام و وحدت میان مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: مدیران و کارکنان ادارات باید با همدلی و تعامل بیشتر، کیفیت خدمت‌رسانی به مردم را ارتقا دهند و برای جلب رضایت عمومی تلاش کنند.

زهرا سعیدی، نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست از دریافت مجدد مجوز احداث شهرک صنعتی طالخونچه خبر داد و افزود: این مجوز که پیش از این باطل شده بود، با پیگیری‌های انجام‌شده دوباره دریافت شده است.

در این مراسم همچنین از خدمات سه‌ساله حجت‌الاسلام اسکندری، امام جمعه پیشین طالخونچه، قدردانی شد.

حجت‌الاسلام مهدی کیانی پیش از این مسئولیت امامت جمعه شهر سوق از توابع شهرستان لنده در استان کهگیلویه و بویراحمد را برعهده داشت.