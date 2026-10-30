دبیر پنجمین کنگره بین‌المللی جراحان سرطان ایران: در طول سه روز برگزاری این کنگره، میزبان بیش از ۱۶۰ سخنران و جراح از شهر‌های مختلف و حدود ۳۰ نفر از اساتید ممتاز و تراز اول جراحی سرطان کشور بودیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سلطانی، دبیر پنجمین کنگره بین‌المللی جراحان سرطان ایران، اظهار داشت: امروز آخرین روز از برگزاری پنجمین کنگره بین‌المللی انجمن جراحی سرطان ایران بود که به میزبانی شهر یزد برگزار شد، بسیار خرسندیم که طی این سه روز توانستیم میزبان اساتید، پیشکسوتان و بزرگان جراحی کشور باشیم. در این مدت مطالب بسیار آموزنده و مفیدی ارائه شد و به‌روزرسانی‌های علمی ارزشمندی به دست آمد که امیدواریم این تجربیات مشترک به بهبود نتایج درمانی بیماران مبتلا به سرطان منجر شود.



وی با تقدیر از حضور پرشور جامعه پزشکی افزود: از تمامی اساتیدی که با وجود مشغله‌های فراوان کاری از سراسر کشور در این رویداد حضور یافتند، صمیمانه سپاسگزاریم. آسمان جراحی ایران بدون ستاره‌هایش زیبا نیست و حضور این عزیزان جلوه و اعتبار دوچندانی به کنگره بخشید.



دبیر کنگره با ارائه آماری از این گردهمایی علمی خاطرنشان کرد: در طول سه روز برگزاری این کنگره، میزبان بیش از ۱۶۰ سخنران و جراح از شهر‌های مختلف و حدود ۳۰ نفر از اساتید ممتاز و تراز اول جراحی سرطان کشور بودیم. این رویداد در دو نوبت صبح و عصر و در نشست‌های موازی برگزار شد که مقالات متعددی در آن به اشتراک گذاشته شد.

سلطانی در پایان با قدردانی از حضور سرزده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سخنرانی ارزشمند ایشان، و همچنین قدردانی از دکتر جعفریان و سایر اساتید، ابراز امیدواری کرد که شهر جهانی یزد در آینده مجدداً میزبان چنین رویداد‌های بزرگ علمی باشد.