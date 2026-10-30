سخنگوی پلیس در یاداشتی به مناسبت روز جوان نوشت : از نوجوانی تا سنگر مسئولیت راه زیادی نیست؛ نوجوان، سرمایه‌ی پویا و بالنده این سرزمین است و فردای ایران در دستان همین نسل قد می‌کشد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سخنگوی پلیس با اشاره‌ به هشتم آبان که روز نوجوان است در یادداشتی نوشت: این روز، نامش با رویش و پویش گره خورده و یادآور ایثار شهید محمدحسین فهمیده، نماد تعهد نسلی است که صیانت از ارزش‌ها و سربلندی میهن را مسئولیتی بزرگ می‌داند.

سخنگوی پلیس با اشاره‌ به هشتم آبان که روز نوجوان است در یادداشتی نوشت: این روز، نامش با رویش و پویش گره خورده و یادآور ایثار شهید محمدحسین فهمیده، نماد تعهد نسلی است که صیانت از ارزش‌ها و سربلندی میهن را مسئولیتی بزرگ می‌داند.

از نوجوانی تا سنگر مسؤلیت راه زیادی نیست؛ نوجوان، سرمایه‌ی پویا و بالنده ی این سرزمین است و فردای ایران در دستان همین نسل قد می‌کشد.

ما در فراجا بر این باوریم که امنیت، بستر رشد است؛ فضایی که در آن نوجوان بی‌دغدغه بیاموزد و بی‌هراس قدم بردارد. تلاش پلیس، ساختن همین بستر است تا کشور، فردایی سپید و روشن را به دست نسل نو بسپارد.

بی تردید بسیج دانش‌آموزی نیز، نماد پیوند نوجوان با مسئولیت است و این روز فرصتی برای تأکید بر نقش نسل آگاه در ترویج قانون‌مداری و پاسداری از امنیت عمومی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و تحکیم فرهنگ احترام به قانون است.

فراجا، همراه نوجوانان این سرزمین است و پاسداشت آرامش رشد و تحصیل آنان را افتخار خود می‌داند.

امید است با هم‌افزایی نهادهای تربیتی و انتظامی و مشارکت آگاهانه نسل جوان، آرامش اجتماعی و امنیت پایدار بیش از پیش تقویت شود. دست نوجوان را که بگیریم،بی‌شک قامت فردای ایران را استوارتر و رشیدتر خواهد بود؛ هر چه نوجوان بیشتر بیاموزد، وطن بیشتر می‌بالد.