رئیس هیئت تکواندوی شهرستان پردیس از برگزاری مسابقات قهرمانی تکواندو استان تهران، با حضور ۵۰۰ ورزشکار در دو بخش آقایان و بانوان و با هدف شناسایی استعدادهای برتر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، ستار سمیعی، گفت: این رقابت با حضور حدود ۵۰۰ تکواندوکار از سراسر استان تهران در سالن شهید تهرانی‌مقدم پردیس در حال برگزاری است.

وی افزود: ورزشکاران در دو بخش آقایان و بانوان و در رده‌های سنی خردسالان، نونهالان، نوجوانان، جوانان و جوانان با رقابت می‌کنند .

سمیعی با اشاره به تعیین این مسابقات عنوان کرد: شناسایی نفرات برتر و استعدادهای برتر شهرستان تکواندو از مهم ترین اهداف این رقابت هاست.

رئیس هیئت تکواندو شهرستان پردیس ادامه داد: پس از پایان مسابقات و با حضور کمیته استعدادیابی، نفرات برتر انتخاب و تیم‌هایی در رده‌های سنی مختلف برای حضور در مسابقات قهرمانی استان تهران آماده خواهند شد.