با اختصاص ۳۰ میلیارد تومان اعتبار، ۱۷ کیلومتر باقی‌مانده محور سارال به سرشیو آسفالت می‌شود تا مسیر ارتباطی دیواندره و مریوان تکمیل و زمینه رونق گردشگری فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در بازدید مشترک فرمانداران دیواندره و مریوان، بر تکمیل این مسیر تأکید شد.

به گفته فرمانداران، ۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این پروژه اختصاص یافته و تلاش می‌شود این محور در آینده نزدیک به بهره‌برداری برسد.

با تکمیل این مسیر، ارتباط دو منطقه تسهیل شده و زمینه رونق گردشگری و دسترسی آسان‌تر به جاذبه‌های طبیعی سارال و سرشیو فراهم می‌شود.