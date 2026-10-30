تیم نساجی مازندران در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال، از ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه فردا شنبه در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر در جدالی حساس به مصاف پرسپولیس می‌رود.

نساجی به دنبال کسب امتیاز مقابل پرسپولیس در قائم شهر

نساجی به دنبال کسب امتیاز مقابل پرسپولیس در قائم شهر

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دیدار‌های هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور؛ از امروز جمعه ۸ آبان ماه با برگزاری چند دیدار آغاز می‌شود و فردا هم با چند دیدار دیگر پیگیری می‌شود.

در یکی از بازی‌های این هفته؛ تیم نساجی مازندران از ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه فردا شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر در جدالی حساس به مصاف پرسپولیس می‌رود.

نساجی که با سعید دقیقی در چند هفته گذشته، بردی نداشته فردا به دنبال نخستین برد خود با این مربی است و پرسپولیس هم که با مهدی تارتار، هفته گذشته در تهران مغلوب فولاد شد فردا به دنبال برد خارج از خانه است.

سیدرضا مهدوی با کمک علیرضا ایلدروم، محمدعلی پورمتقی و حسین امیدی دیدار تیم‌های نساجی مازندران و پرسپولیس تهران را سوت می‌زند. میثم حیدری هم داور VAR این بازی است.

در جدول رده بندی تیم پرسپولیس با ۲۰ امتیاز و با تفاضل گل بهتر در رده نخست قرار دارد و نساجی هم با ۱۱ امتیاز در رده یازدهم جدول جای گرفته است.

برنامه و اسامی داوران هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال:

جمعه ۸ آبان ۱۴۰۵

*ذوب‌آهن - استقلال خوزستان، ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه فولادشهر

داور: امیر ایار کمک‌ها: علیرضا مرادی، بابک خسروی و فرزاد منصوری ناظر: علیرضا کهوری داور VAR: احسان اکبری کمک: رضا مرادی

*ملوان بندرانزلی - چادرملو اردکان، ساعت ۱۶:۴۵ ورزشگاه سیروس قایقران

داور: امیر عرب‌براقی کمک‌ها: وحید سیفی، بهزاد پناهی و ناصر جنگی ناظر: محسن قهرمانی داور VAR: کیوان علیمحمدی کمک: شاهین یزدانی

*خیبر خرم‌آباد - سپاهان، ساعت ۱۷:۳۰ ورزشگاه تختی خرم‌آباد

داور: کوپال ناظمی کمک‌ها: امیرمحمد داودزاده، مرتضی یوسف شهریاری و محمدعلی صلاحی ناظر: سعادت باغبانی داور VAR: علی سام کمک: میثم عباسپور

*فولاد خوزستان - آلومینیوم اراک، ساعت ۱۸ ورزشگاه شهدای اهواز

داور: علی بای کمک‌ها: دانیال باشنده، مهران مصطفوی و حسین گنج خانی ناظر: حسن کامرامی‌فر داور VAR: وحید زمانی کمک: حامد سیری

شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

*نساجی مازندران - پرسپولیس، ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر

داور: سیدرضا مهدوی کمک‌ها: علیرضا ایلدروم، محمدعلی پورمتقی و حسین امیدی ناظر: محمدرضا فلاح داور VAR: میثم حیدری کمک: ریحانه شیرازی

*مس شهربابک - پیکان تهران، ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه شهید سلیمانی شهربابک

داور: وحید کاظمی کمک‌ها: حامد تازه‌پور، امین قدیری و مسعود حقیقی ناظر: اکبر بخشی‌زاده داور VAR: حسین حسینی کمک: مهرداد خسروی

دیدار تیم‌های فجر شهیدسپاسی شیراز - تراکتور تبریز به همراه بازی استقلال - شمس‌آذر قزوین و همچنین بازی صنعت نفت آبادان - گل‌گهر سیرجان به دلیل حضور نمایندگان فوتبال ایران در بازی‌های باشگاهی آسیا از سوی سازمان لیگ به زمان دیگری موکول شده است.