به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس پلیس آگاهی هرمزگان گفت: پس از گزارش یکی از شهروندان مبنی بر وقوع یک کلاهبرداری میلیاردی از طریق ارائه ارز جعلی (درهم) در قبال فروش قطعات و لوازم قایق، رسیدگی ویژه به پرونده در دستور کارمأموران اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی قرار گرفت.

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سرهنگ علی لشکری افزود: کارآگاهان با بهره‌گیری از توانمندی‌های فنی، اطلاعاتی و انجام اقدامات میدانی گسترده، موفق به شناسایی عوامل اصلی توزیع ارز جعلی و شبکه‌های مرتبط با این باند‌ها شدند.

وی گفت: در این رابطه چهار تن از متهمان اصلی در یک اقدام غافلگیرانه دستگیر شدند.