سرپرست معاونت معادن و صنایع معدنی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) از ارزیابی اکتشافی ۶۳ پهنه معدنی به وسعت ۴۲۳ هزار کیلومتر مربع در کشور خبر داد و گفت: تعیین تکلیف پهنه‌های اکتشافی و فراهم کردن زمینه حضور و مشارکت بخش خصوصی در این حوزه، از برنامه‌های اصلی ایمیدرو است.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ احسان عزیزی در نمایشگاه ایران کانمین ۱۴۰۵، با اشاره به نقش راهبردی این سازمان در توسعه فعالیت‌های اکتشافی کشور افزود: ایمیدرو یکی از راهبران اصلی بخش اکتشاف مواد معدنی کشور است و در این راستا، تاکنون ۶۳ پهنه را مورد ارزیابی اکتشافی قرار داده که مجموع مساحت آنها به ۴۲۳ هزار کیلومتر مربع می‌رسد. همچنین برای این پهنه‌ها درخواست ۳۲۵ پروانه اکتشافی ارائه شده است.

او اضافه کرد: یکی از اهداف اصلی ایمیدرو، تعیین تکلیف پهنه‌های اکتشافی با رویکرد مشارکت بخش خصوصی است تا زمینه بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی کشور و ورود سرمایه‌گذاران به مراحل بعدی فعالیت‌های معدنی فراهم شود.

عزیزی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای رفع بلاتکلیفی محدوده‌های معدنی گفت: در همین راستا، ۱۰۰ محدوده معدنی که طی سال‌های گذشته تعیین تکلیف نشده بودند، به استان‌ها محول شده‌اند تا زمینه واگذاری و فعالیت بخش خصوصی در آنها فراهم شود.

سرپرست معاونت معادن و صنایع معدنی ایمیدرو افزود: همچنین این سازمان با همکاری شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو)، فرایند واگذاری ۲۷۰ محدوده معدنی را در قالب ۳۰ بسته سرمایه‌گذاری آغاز کرده است. این اقدام با هدف تسهیل ورود سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی به حوزه معدن و فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود انجام می‌شود.

او کاهش خطرپذیری سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشافی را از الزامات توسعه مشارکت بخش خصوصی دانست و گفت: ایمیدرو از طریق صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، به دنبال کاهش ریسک سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در حوزه اکتشاف و فراهم کردن امکان بهره‌مندی سرمایه‌گذاران از تسهیلات حمایتی است.

عزیزی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، تعیین تکلیف محدوده‌های اکتشافی و ارائه حمایت‌های مالی و بیمه‌ای می‌تواند زمینه توسعه فعالیت‌های اکتشافی و شناسایی ظرفیت‌های جدید معدنی کشور را فراهم کند.