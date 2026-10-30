به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در اصفهان گفت: فرایند ارزیابی شایستگی‌های معلمی متقاضیان پذیرش دانشجومعلم دانشگاه فرهنگیان آغاز شده است و به مدت ۱۰ روز ادامه خواهد داشت؛ داوطلبان آقا در پردیس شهید باهنر و داوطلبان خانم در پردیس‌های فاطمه زهرا (س) و شهید رجایی ارزیابی می‌شوند.

محمد جعفری افزود: این فرایند شامل مصاحبه تخصصی شایستگی‌های حرفه‌ای، بررسی مدارک، معاینات پزشکی و مصاحبه عمومی توسط هسته گزینش است تا ابعاد مختلف شایستگی داوطلبان برای ورود به حرفه معلمی بررسی شود.

وی گفت: همراه داشتن اصل تمامی مدارک و مستندات بارگذاری‌شده در سامانه PSD الزامی است؛ ارائه‌نکردن اصل مدارک در محل ارزیابی، موجب توقف فرایند بررسی و ارزیابی داوطلب خواهد شد.