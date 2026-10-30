به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در بازدید از شهرک دانش، محلات آقاجان و محله ملاحسینی در کرمانشاه گفت: کرمانشاه یکی از کلان‌شهرهایی است که محلات و مناطق حاشیه‌نشین متعددی دارد و این مناطق نیازمند ساماندهی جدی هستند.

استاندار کرمانشاه درباره طرح ساماندهی محلات حاشیه‌نشین گفت: این طرح با استفاده از ظرفیت یکی از مشاوران باسابقه و صاحب‌نام که در نقاط مختلف کشور تجربه اجرای طرح‌های مشابه را دارد، در حال تدوین است و اکنون مراحل پایانی خود را طی می‌کند.

حبیبی افزود: امیدواریم پس از آماده‌شدن طرح جامع، ساماندهی محلات حاشیه‌نشین کرمانشاه را بر اساس یک برنامه مشخص و جامع آغاز کنیم و اقدامات لازم با جدیت و هماهنگی بیشتری پیش برود.

وی گفت: برای بررسی مسائل محلات کم برخوردار نشست‌هایی با بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) با حضور نماینده ولی فقیه در استان برگزار شده است.

حبیبی در ادامه نقش مردم و فعالان فرهنگی را در پیشبرد برنامه‌های فرهنگی مهم ارزیابی کرد و افزود: در حوزه فرهنگی، نقش مردم و فعالان فرهنگی باید پررنگ‌تر باشد.