مردم ایلام در دویست و چهل و سومین شب از حضور خود در میدان، با ترکیبی از اقشار مختلف، بار دیگر وحدت و انسجام ملی را به نمایش گذاشتند و جمعی از دانشجویان نیز در نامه‌هایی به رهبر معظم انقلاب، با آرمان‌های امام و شهدا تجدید عهد کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ میدان ۲۲ بهمن ایلام و میدان‌های شهرستان‌های استان برای دویست و چهل و سومین بار میزبان مردمی بود که از اقشار مختلف آمده بودند؛ از کارگران و اصناف مختلف و صاحبان مشاغل آزاد تا دانشجویان، جوانان و زنان. این تنوع اقشار، به حضور شبانه مردم ایلام رنگ و بوی تازه‌ای داده است و هر گروه، سهم خود را در این اجتماع ایفا می‌کند.

در حاشیه این حضور، جمعی از دانشجویان با نگارش نامه‌هایی خطاب به رهبر معظم انقلاب، بار دیگر با آرمان‌های امام خمینی (ره) و رهبری تجدید عهد کردند و بر ادامه راه شهدا تأکید نمودند. این حضور حالا به یک جریان فراگیر مردمی تبدیل شده که در آن، هر قشر، صدای خود را به گوش دشمنان می‌رساند و پاسخ محکمی به آمریکا می‌دهد.