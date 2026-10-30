معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: آزمون‌های دکترای تخصصی (Ph.D) و پژوهشی رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی و کارشناسی‌ارشد علوم پزشکی به مدت دو روز در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر امیرکمال حردانی اظهار داشت: آزمون‌های دکترای تخصصی (Ph.D) و پژوهشی رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی و کارشناسی‌ارشد علوم پزشکی، طی روزهای پنجشنبه و جمعه ۷ و ۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با رقابت بیش از ۳ هزار داوطلب در دانشگاه علوم پزشکی جندی‌ شاپور اهواز برگزار شد.

وی افزود: آزمون دکترای تخصصی (Ph.D) و پژوهشی رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی، صبح روز پنجشنبه ۷ آبان‌ماه با رقابت ۵۷۶ داوطلب در ۶۵ رشته برگزار شد.

دکتر حردانی ادامه داد: همچنین آزمون کارشناسی‌ارشد علوم پزشکی طی سه نوبت از عصر پنجشنبه ۷ آبان تا عصر جمعه ۸ آبان‌ماه در دانشگاه علوم پزشکی اهواز برگزار شد که در این آزمون نیز ۲ هزار و ۷۹۶ داوطلب در ۵۳ رشته با یکدیگر رقابت کردند.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌ شاپور اهواز با اشاره به فرآیند بررسی سؤالات آزمون‌ها تصریح کرد: دبیرخانه شورای آموزشی علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و مرکز سنجش آموزش پزشکی با هدف ارتقای کیفیت سؤالات و بهبود روند برگزاری آزمون‌ها، درخواست‌های بررسی سؤالات را که در قالب تعیین‌شده و از طریق اینترنت ارسال می‌شوند، دریافت و بررسی می‌کنند.

دکتر حردانی در خصوص زمان اعلام کلید اولیه آزمون‌ها گفت: کلید اولیه آزمون از ساعت ۱۸ روز ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ از طریق پایگاه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjesh.ir اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به مهلت ثبت اعتراض به سؤالات آزمون‌ها اظهار داشت: داوطلبان می‌توانند از ۱۰ تا ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵، اعتراض‌های خود را صرفاً به‌صورت اینترنتی و در قالب تعیین‌شده ارسال کنند.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌ شاپور اهواز تأکید کرد: اعتراض‌های خارج از مهلت مقرر، خارج از قالب تعیین‌شده یا ارسال‌شده به‌صورت حضوری و غیراینترنتی بررسی نخواهند شد و پس از پایان مهلت اعلام‌شده، به هیچ اعتراضی ترتیب اثر داده نمی‌شود.