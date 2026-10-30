دادستانی کرخه در زمینه صیانت از حقوق عامه و امنیت غذایی شهروندان، یک واحد سیلوی نگهداری غلات را به دلیل اختلاط عمدی خاک با گندم دولتی مهر و موم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی دریافت گزارش‌های مردمی و بررسی‌های بازرسان ذی‌ربط مبنی بر وقوع تخلف در یکی از واحد‌های نگهداری غلات شهرستان کرخه، دادستانی این شهرستان به موضوع ورود کرد.

در همین زمینه، اسحاق حیدری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کرخه، با حضور در محل و بررسی میدانی ابعاد موضوع، دستورات لازم را جهت پیگیری روند رسیدگی به تخلف گزارش‌شده صادر کرد.

بر اساس ارزیابی کارشناسان، در این واحد سیلویی، خاک و ناخالصی به‌صورت عمدی با گندم دولتی مخلوط شده بود؛ اقدامی که با هدف سودجویی نامشروع و به زیان حقوق عمومی صورت گرفته است. پس از تأیید قطعی این تخلف، دستور مهر و موم فوری سیلو صادر و با همکاری ضابطان اجرا شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کرخه همچنین از تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان خبر داد و گفت: پرونده جهت طی مراحل قانونی و صدور تصمیم مقتضی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است.

حیدری با تأکید بر استمرار نظارت‌ها بر واحد‌های صنفی و اقتصادی، صیانت از امنیت غذایی، سلامت شهروندان و حفاظت از منابع عمومی را از خطوط قرمز دستگاه قضایی برشمرد و افزود: با هرگونه سوءاستفاده، اخلال در نظام توزیع و تضییع حقوق بیت‌المال، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد شد.