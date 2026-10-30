روابط عمومی نیروی دریایی ارتش از انهدام یک فروند شمپاد دشمن و برخورد دو نفتکش به مین در شرق تنگه هرمز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، این شمپاد دشمن در حال تردد و فعالیت در محدوده عملیاتی شرق تنگه هرمز بود اما با آتتش دریادلان نیروی دریایی ارتش منهدم شد.

همچنین دو فروند نفتکش متخلف دشمن بدون توجه به هشدارها و ضوابط اعلامشده، با خاموش کردن سامانه های ردیابی در مناطق ممنوعه و ناامن شرق تنگه هرمز تردد میکردند اما پس از برخورد با مین‌های دریایی دچار آسیب و آتش‌سوزی شدند.

نیروی دریایی ارتش تاکید کرده: مسئولیت کامل پیامدهای ناشی از تردد غیرمجاز و بیتوجهی به هشدارهای ایمنی و دریایی بر عهده صاحبان نفتکش ها خواهد بود و به دشمن هشدار داده: هرگونه تحرک، نفوذ یا اقدام تحریک‌آمیز در محدوده‌های تحت نظارت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با واکنش مقتدرانه و متناسب مواجه خواهد شد.