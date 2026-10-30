امام جمعه گورابزرمیخ گفت: تقدیم هزاران شهید، جانباز و آزاده دانش آموز به انقلاب اسلامی، نقش موثر آن ها در دفاع از اسلام و ایران نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ امام جمعه گورابزرمیخ در خطبه های نمازجمعه این بخش، با اشاره به سالروز شهادت حسین فهمیده، روز بسیج دانش آموزی و ۱۳ آبان، گفت: تقدیم هزاران شهید، جانباز و آزاده دانش آموز در مسیر پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، حضور پررنگ دانش آموزان را در دفاع از اسلام و ایران نشان می دهد.

حجت الاسلام والمسلمین خانجانی به تداوم تجمعات مردمی در بیش از 240 شب اشاره کرد و افزود: حضور مردم مبعوث شده در صحنه و تجمعات مصداق جهاد فی سبیل‌الله است واین حضور تداوم بخش راه حق و عاملی باز دارنده در برابر دشمنان و قوت قلب رزمندگان اسلام است.

وی با اشاره به اینکه ایران اسلامی ۴۸ سال در مقابل تحریم های ظالمانه آمریکا ایستادگی و مقاومت کرده است، اضافه کرد: بسته شدن تنگه هرمز، تحریم ایران علیه دشمنان، سیلی محکمی به آمریکا و رژیم صهیونیستی زده و اقتصاد تعداد زیادی از کشورها با مشکل مواجه شده است.

امام جمعه گورابزرمیخ با تاکید بر ترس دشمنان از پیشرفت ایران، گفت: دشمنان چشم دیدن پیشرفت و اقتدار ایران را ندارند زیرا ایران امروز در زمینه های مختلف علمی ، پزشکی ، نظامی و ورزشی، یکی از کشورهای برتر جهان است.

حجت الاسلام والمسلمین خانجانی بر نظارت و کنترل بازار و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها تاکید کرد و افزود: یکی خواسته های رهبر معظم انقلاب پیگیری دولت در خصوص مسایل اقتصادی، معیشت و حفظ قدرت خرید مردم است.