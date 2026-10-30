اتحادیه‌های کارگری بنادر ترکیه همزمان با فراخوان اعتراض در بیش از ۱۰۰ بندر جهان، در مخالفت با جنگ رژیم صهیونیستی در غزه و انتقال تسلیحات به این رژیم، برنامه‌های اعتراضی اعلام کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از آنکارا، اتحادیه‌های کارگری بنادر ترکیه همزمان با فراخوان اعتراض در بیش از ۱۰۰ بندر جهان، در مخالفت با جنگ اسرائیل در غزه و انتقال تسلیحات به این رژیم، برنامه‌های اعتراضی اعلام کردند.

کارگران بنادر ترکیه امروز جمعه ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶، همزمان با حرکت هماهنگ اتحادیه‌های کارگری در کشور‌های مختلف جهان، به فراخوان بین‌المللی اعتراض به جنگ و ارسال تسلیحات برای رژیم صهیونیستی پیوستند.

بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، اتحادیه کارگران بنادر این کشور موسوم به «لیمان ایش» (Liman-İş) از برگزاری تجمع و قرائت بیانیه در بندر مرسین در سواحل مدیترانه، گملیک در استان بورسا و استانبول خبر داده است.

همچنین اتحادیه «لیمتر ایش» (Limter-İş)، وابسته به کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری انقلابی ترکیه، با شعار «هیچ بندری برای نسل‌کشی» برای برگزاری تجمع اعتراضی در بندر حیدرپاشای استانبول فراخوان داده است.

فاتح اوزپینار، دبیرکل اتحادیه لیمان ایش، در واکنش به استفاده از بنادر برای انتقال تجهیزات نظامی اعلام کرد: «دستان کارگران بنادر ممکن است کثیف، روغنی یا زنگ‌زده باشد، اما هرگز خون‌آلود نخواهد شد.»

وی با محکوم کردن کشتار فلسطینیان در غزه، بر ضرورت جلوگیری از استفاده از بنادر تجاری برای انتقال تسلیحات و مهمات به مناطق جنگی تأکید کرد.

بیجان تاشکیران، دبیرکل اتحادیه لیمتر ایش نیز خواستار قطع کامل روابط ترکیه با اسرائیل شد و تأکید کرد منابع عمومی کشور باید به‌جای حمایت از سیاست‌های جنگی، صرف آموزش، بهداشت و تأمین حقوق اجتماعی مردم شود.

در آنکارا نیز اتحادیه لیمان ایش برنامه تجمع و قرائت بیانیه اعتراضی اعلام کرده است.

این حرکت در چارچوب فراخوان بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری با شعار «بنادر در اقدام» و با هدف جلوگیری از انتقال تسلیحات از مسیر بنادر تجاری سازمان‌دهی شده است.

برگزارکنندگان اعلام کرده‌اند که بیش از یکصد بندر در کشور‌های مختلف، از جمله ترکیه، ایتالیا، یونان، فرانسه، آمریکا و هند، در برنامه‌های اعتراضی مشارکت دارند.

پیش‌تر نیز در ماه مه گذشته، نشست اتحادیه‌های کارگران بنادر در استانبول زمینه همکاری بین‌المللی علیه انتقال تسلیحات و نظامی‌سازی بنادر را فراهم کرده بود.

با وجود اعلام مشارکت تشکل‌های کارگری ترکیه در این حرکت جهانی، تاکنون گزارش مستقلی از توقف کامل فعالیت بنادر این کشور در روز جمعه منتشر نشده است.