به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا عبیات اظهار کرد: در راستای حمایت از بخش خصوصی، صیانت از ظرفیت‌های تولیدی و حفظ اشتغال، فرآیند اجرای طرح ارائه تسهیلات حمایتی به بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی که در جریان جنگ تحمیلی متحمل خسارات فیزیکی شده‌اند، آغاز شده است.

وی افزود: این تسهیلات با هدف جبران خسارات وارده به سرمایه‌های ثابت واحدهای اقتصادی و کمک به بازسازی و احیای ظرفیت‌های آسیب‌دیده تولیدی در نظر گرفته شده و واحدهای واجد شرایط می‌توانند تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال از این حمایت برخوردار شوند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با تأکید بر ضرورت تسریع در بازگشت واحدهای آسیب‌دیده به چرخه فعالیت اقتصادی تصریح کرد: استمرار تولید، حفظ فرصت‌های شغلی و جلوگیری از توقف فعالیت بنگاه‌های اقتصادی از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح حمایتی است.

عبیات همچنین با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی گسترده به فعالان اقتصادی و صاحبان واحدهای آسیب‌دیده خاطرنشان کرد: به‌منظور تسهیل دسترسی متقاضیان و تسریع در فرآیند بهره‌مندی از تسهیلات، مقرر شده است فراخوان ثبت‌نام از طریق رسانه‌های ملی و کانال‌های اطلاع‌رسانی منتشر شود.

وی ادامه داد: تمامی بنگاه‌های اقتصادی حقیقی و حقوقی غیردولتی که در جریان جنگ تحمیلی دچار خسارات فیزیکی شده‌اند، می‌توانند برای ثبت درخواست و بهره‌مندی از تسهیلات حمایتی، به سامانه ثبت‌نام تسهیلات حمایتی سامانه ثبت‌نام تسهیلات حمایتی بنگاه‌های اقتصادی به نشانی (https://reference-url-citation.invalid/0) مراجعه کنند.

اجرای این طرح حمایتی در راستای تقویت توان اقتصادی بنگاه‌های آسیب‌دیده، بازسازی زیرساخت‌های تولیدی، صیانت از اشتغال و فراهم‌سازی زمینه تداوم فعالیت بخش خصوصی و غیردولتی در استان خوزستان و کشور صورت می‌گیرد.