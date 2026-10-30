به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حجت الاسلام والمسلمین سیداحمدرضا شاهرخی امام جمعه خرم آباد امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که به صورت زنده از شبکه ۲ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد، با اشاره به حضور گسترده مردم لرستان در رزمایش مردمی جان‌فدای وطن اظهار کرد: مردم شریف استان در این رزمایش حضوری شگفت‌انگیز داشتند که توصیف و انعکاس کامل آن با سخن و نوشته امکان‌پذیر نیست.

وی با بیان اینکه حضور اقشار مختلف از خردسالان و بزرگسالان تا زنان و مردان، جوانان و سالمندان در این رزمایش مشهود بود، افزود: حضور نوجوانان و جوانان، به‌ویژه دختران و بانوان جوان با اسلحه بر دوش و اجرای سرودهای حماسی و محلی، بر شکوه و عظمت این رزمایش افزود.

نماینده ولی فقیه در لرستان با تأکید بر اینکه حضور حماسی مردم بار دیگر روحیه ولایت‌مداری، انقلابی‌گری، بصیرت و دلاوری مردم لرستان را به نمایش گذاشت، از تلاش رسانه ملی و رسانه استانی برای پوشش این رویداد تشکر و خاطرنشان کرد: انعکاس مناسب رزمایش در شبکه‌های مختلف رسانه ملی و تلاش مدیران و کارکنان صداوسیمای استان شایسته قدردانی است.

حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی همچنین از دستگاه‌های اجرایی، امنیتی، انتظامی، نیروهای مسلح، ارتش، فراجا، دستگاه‌های فرهنگی، تبلیغی و دینی که با صرف هزاران نفرساعت زمینه برگزاری این رزمایش را فراهم کردند، تشکر و قدردانی کرد.

ساخت آینده ایران، پیمان مشترک نسل جوان و مسئولان است

حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه جمعی از دانشجویان اظهار کرد: در این پیام بر عزم، اراده و احساس مسئولیت نسل جوان برای ساختن آینده ایران تأکید شده است.

وی گفت: رهبر معظم انقلاب این مسئولیت را میراث امام راحل عظیم‌الشأن و امام شهید دانستند و از آن به‌عنوان هم‌عهدی میان امام و امت و نسل جوان و دانشجویان برای ساختن ایران یاد کردند.

امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه ساخت ایران اسلامی مسئولیتی همگانی است، تصریح کرد: هر فردی در هر جایگاهی که قرار دارد، باید برای پیشرفت و سازندگی کشور تلاش کند.

حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی با اشاره به توصیه رهبر معظم انقلاب به جوانان برای تقویت بنیه معنوی و معرفتی خود خاطرنشان کرد: جوانان باید خود را به صلاح نفس، ایمان، انس با خداوند و آشنایی عمیق با معارف قرآن کریم و اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) مجهز کنند.

هرگونه مذاکره باید بر پایه شروط ایران و حفظ اقتدار ملی باشد

وی در ادامه با اشاره به دیدارهای رهبر معظم انقلاب اسلامی با مسئولان کشور، از جمله دبیر شورای عالی امنیت ملی، اظهار کرد: یکی از نکات مهم مطرح‌شده در این دیدار، ضرورت خروج از وضعیت نه جنگ و نه صلح و تقویت شروط جمهوری اسلامی ایران برای پایان جنگ تحمیلی آمریکایی ـ صهیونیستی است.

نماینده ولی فقیه در لرستان تقویت انسجام ملی و بازتعریف امنیت منطقه‌ای را از دیگر محورهای مورد تأکید عنوان و افزود: امنیت منطقه باید به دست کشورهای حاضر در همین منطقه تأمین شود و حضور و دخالت قدرت‌های فرامنطقه‌ای نباید تعیین‌کننده امنیت خلیج فارس باشد.

حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی با اشاره به تسلط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز و خلیج فارس گفت: اقتدار نیروهای مسلح شجاع و توانمند کشور در زمین، دریا و هوا قابل توجه است و این اقتدار در عرصه بین‌المللی نیز آشکار شده است.

وی با اشاره به تحولات و حوادث مربوط به برخی کشتی‌ها و نفتکش‌ها در منطقه، این تحولات را نشانه‌ای از شرایط خاص تنگه هرمز و اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران دانست.

امام جمعه خرم آباد با تأکید بر مواضع اعلام‌شده دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره شروط هفت‌گانه ایران تصریح کرد: تا زمانی که این شروط به‌صورت عملی محقق نشود، مذاکره‌ای انجام نخواهد شد و تنگه هرمز نیز به وضعیت گذشته بازنخواهد گشت. بنابراین، دیپلماسی و هرگونه مذاکره باید بر اساس همین اصول و مطالبات دنبال شود.

حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر نقش‌آفرینی جمهوری اسلامی ایران در آینده خلیج فارس بیان کرد: آینده منطقه باید بدون حضور و سلطه آمریکا و در خدمت پیشرفت، آسایش و رفاه ملت‌های منطقه باشد. بیگانگانی که از هزاران کیلومتر دورتر در منطقه دخالت و شرارت می‌کنند، جایگاهی در آینده خلیج فارس نخواهند داشت.

وی گفت: هرگونه مذاکره باید با هدف تثبیت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در نظم جدید جهانی و بر مبنای اقتدار ملی صورت گیرد و مذاکره به شیوه ۲۵ سال گذشته دیگر جایگاهی ندارد.

نماینده ولی فقیه در لرستان با بیان اینکه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز باید با توجه به عملکرد این نهاد و ملاحظات امنیتی کشور مورد توجه قرار گیرد، گفت: بازرسی نمایندگان آژانس از تأسیسات هسته‌ای ایران و طرح موضوعاتی همچون قدرت موشکی، فناوری هسته‌ای و غنی‌سازی نباید در چارچوب مذاکرات مورد پذیرش قرار گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی اظهار کرد:انتظار داریم مدیریت دستگاه قضایی در استان با پیگیری این موضوع و در صورت نیاز با کمک گرفتن از دستگاه قضایی مرکز، زمینه حل این مشکل را فراهم کند.

وی با اشاره به وضعیت دیگر مجموعه‌های صنعتی استان از جمله کارخانه‌های سیمان و فولاد گفت: پارسیلون، مجموعه‌های فولادی و کارخانه‌های سیمان از ظرفیت‌های مهم اقتصادی لرستان هستند و سرمایه آن‌ها در مجموع بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. اگر این مجموعه‌ها به چرخه تولید بازگردند، شاهد تحولات ارزشمندی در اشتغال و اقتصاد استان خواهیم بود.

نماینده ولی فقیه در لرستان خاطرنشان کرد: برخی از این مجموعه‌ها دارای پرونده قضایی هستند و در مواردی نیز دستگاه قضایی می‌تواند از جایگاه مدعی‌العموم برای پیگیری حقوق عمومی وارد عمل شود،انتظار داریم این موضوعات با تعیین مهلت و پیگیری مستمر به نتیجه برسند و مشکلات این واحدهای صنعتی برطرف شود.

نوجوانان و دانش‌آموزان سرمایه‌های ارزشمند کشور هستند

حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ۸ آبان، روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی، یاد و خاطره شهید محمدحسین فهمیده را گرامی داشت و اظهار کرد: شهید فهمیده نوجوان ۱۳ ساله‌ای بود که امام خمینی(ره) درباره او فرمودند این طفل ۱۳ ساله رهبر ماست که با قلب کوچک خود به دل دشمن زد و با شهادتش دشمن را شکست داد.

وی گفت: امروز نوجوانان، جوانان و دانش‌آموزان بسیجی سرمایه‌های ارزشمند ایران اسلامی هستند که با نگاه عزتمندانه و افتخارآمیز به کشور و مردم خود می‌نگرند.

نماینده ولی فقیه در لرستان با تبریک این روز به دانش‌آموزان و بسیجیان، از تلاش مسئولان بسیج دانش‌آموزی استان و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای امیدآفرینی و تربیت نسل آینده‌ساز کشور قدردانی کرد.

۱۳ آبان؛ نماد مبارزه با استکبار جهانی

حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، روز دانش‌آموز و سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام، گفت: استکبارستیزی بخشی از حقیقت دین اسلام و سیره پیامبران الهی و ائمه معصومین(ع) است.

وی با بیان اینکه حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان امسال با سال‌های گذشته تفاوت‌هایی دارد، افزود: اعلام انزجار از استکبار جهانی در این روز باید با توجه به شرایط کنونی و تحولات منطقه و جهان با حضور آگاهانه و پرشور مردم همراه باشد.

امام جمعه خرم‌آباد همچنین با یادآوری ۱۳ آبان به‌عنوان سالروز تبعید امام خمینی(ره) به ترکیه اظهار کرد: اگرچه این اتفاق در آن زمان تلخ و ناگوار بود، اما شیرینی پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ و بازگشت امام راحل به میهن، نتیجه ایستادگی و مبارزه ملت ایران بود.

فرهنگ عمومی در رفتار روزمره جامعه نمود پیدا می‌کند

حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی در ادامه با اشاره به ۱۴ آبان، روز فرهنگ عمومی، اظهار کرد: فرهنگ عمومی مجموعه‌ای از دانش‌ها، گرایش‌ها و منش‌های عمومی است که خود را در اخلاق و رفتار فردی و اجتماعی مردم نشان می‌دهد.

وی وقت‌شناسی، وجدان کاری، مهمان‌دوستی، ادب و احترام به بزرگ‌ترها، روابط صمیمانه اعضای خانواده، اطاعت فرزندان از والدین، ارتباط مناسب با خویشاوندان، نظم اجتماعی، رعایت حقوق دیگران و دوری از ناهنجاری‌ها را از مصادیق فرهنگ عمومی برشمرد.

امام جمعه خرم‌آباد اظهار کرد: شورای فرهنگ عمومی با همکاری نخبگان، دانشگاهیان،فرهنگیان و معتمدان جامعه تلاش می‌کند چنین هنجارهایی را در جامعه نهادینه کند و در ارتقای فرهنگ عمومی نقش‌آفرین باشد.

حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی در ادامه بر ضرورت پیگیری اقدامات ضدحقوق بشری آمریکا و رژیم صهیونیستی در مجامع بین‌المللی تأکید کرد و افزود: جنایات صورت‌گرفته علیه ملت ایران، از جمله حمله به بیت نورانی امام شهید، شهادت اعضای خانواده ایشان، حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و شهادت زنان و کودکان، باید در عرصه‌های بین‌المللی پیگیری شود.

وی با بیان اینکه این اقدامات نباید بدون پاسخ و مطالبه‌گری حقوقی باقی بماند، اظهار کرد: اگر برای چنین اقداماتی مجوزی وجود ندارد، عاملان آن باید به‌عنوان جنایتکار مورد پیگرد و مجازات قرار گیرند و اگر مجوزی ادعا می‌شود، باید مبنای آن در مجامع بین‌المللی روشن شود.

نماینده ولی فقیه در لرستان همچنین خواستار طرح موضوع تأسیسات هسته‌ای رژیم صهیونیستی و برخورداری این رژیم از سلاح هسته‌ای در مذاکرات و مجامع بین‌المللی شد و تأکید کرد: در شرایطی که تأسیسات هسته‌ای ایران از دستور مذاکرات خارج شده است، باید موضوع تأسیسات هسته‌ای رژیم صهیونیستی نیز مورد مطالبه قرار گیرد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره آن پاسخگو باشد.

پارسیلون ۳۱ سال است تعطیل شده؛ دستگاه قضایی برای احیای آن مهلت تعیین کند

حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی در بخش مهمی از سخنان خود با اشاره به وضعیت کارخانه پارسیلون، تعطیلی این مجموعه صنعتی را یکی از مسائل مهم اقتصادی و اشتغال استان دانست و خواستار ورود جدی دستگاه قضایی برای تعیین تکلیف و احیای آن شد.

وی اظهار کرد: در ورودی شهر خرم‌آباد کارخانه‌ای به نام پارسیلون قرار دارد که در سال ۱۳۶۱ احداث شد و در دوران فعالیت خود محصولات مختلفی از جمله الیاف و نایلون تولید می‌کرد. این کارخانه در مقطعی حدود یک‌هزار و ۶۰۰ نفر نیروی کار داشت و با احتساب اشتغال غیرمستقیم و خانواده‌های این کارکنان، شمار زیادی از مردم استان از فعالیت آن منتفع بودند.

امام جمعه خرم آباد با اشاره به روند واگذاری این کارخانه افزود: پس از حدود دو دهه فعالیت، در سال ۱۳۸۱ شرکت آتیه دماوند، وابسته به بانک صنعت و معدن، پارسیلون را به بخش خصوصی واگذار کرد؛ واگذاری‌ای که از نظر قیمت و شرایط آن همچنان جای سؤال دارد.

حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی با بیان اینکه کارخانه به‌تدریج از مسیر اصلی تولید خارج شد، تصریح کرد: در نهایت در سال ۱۳۹۴ فعالیت تولیدی پارسیلون متوقف و کارخانه تعطیل شد. امروز بخشی از سوله‌های این مجموعه اجاره داده شده و قسمتی از زمین آن نیز به محلی برای چرای دام تبدیل شده است.

وی ادامه داد: البته اقداماتی که در سال‌های اخیر از سوی نیروهای استان برای استفاده از بخش‌هایی از این مجموعه انجام شده، نسبت به گذشته بهبودی ایجاد کرده است، اما این اقدامات به معنای احیای کارخانه نیست و پارسیلون همچنان از چرخه تولید خارج است.

نماینده ولی فقیه در لرستان با ابراز تأسف از وضعیت این مجموعه صنعتی افزود:مسئولان استانی از استانداران و مدیران سابق تا مسئولان کنونی، تلاش‌های زیادی برای بازگرداندن پارسیلون به چرخه فعالیت انجام داده‌اند، اما حل اساسی این مشکل در اختیار تصمیم‌گیرانی است که باید شرایط بیکاری و مشکلات اقتصادی مردم استان را نیز در نظر بگیرند.

حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی با اشاره به سفر رئیس قوه قضاییه به لرستان در ۱۸ بهمن‌ماه، اظهار کرد: در آن سفر انتظار می‌رفت مشکلات کارخانه پارسیلون و مجموعه‌های صنعتی دیگری همچون فولاد و سیمان تعیین تکلیف شود؛ مجموعه‌هایی که مجموع سرمایه آن‌ها بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، اما با گذشت نزدیک به دو سال هنوز نشانه ملموسی از بازگشت این مجموعه‌ها به چرخه تولید مشاهده نمی‌شود.

وی با اشاره به اعلام آمادگی دو مجموعه برای احیای پارسیلون گفت: اکنون دو مجموعه برای احیای این کارخانه پای کار آمده‌اند و ارزش‌گذاری آن‌ها نیز از سوی کارشناسان دادگستری انجام شده است.

نماینده ولی فقیه در لرستان با تأکید بر ضرورت دقت در فرآیند واگذاری افزود: در زمان واگذاری اولیه باید دقت لازم صورت می‌گرفت تا امروز شاهد چنین وضعیتی نباشیم. اکنون که دو مجموعه برای سرمایه‌گذاری و احیای کارخانه اعلام آمادگی کرده‌اند، انتظار می‌رود مسئولان ضمن رعایت ضوابط قانونی و دقت در واگذاری، فرآیند تعیین تکلیف آن را تسریع کنند تا مردم و به‌ویژه جوانان استان از وضعیت فعلی بیکاری رهایی پیدا کنند.

حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی با بیان اینکه ادامه بلاتکلیفی این مجموعه صنعتی قابل قبول نیست، خطاب به مسئولان قضایی تأکید کرد: انتظار داریم دستگاه قضایی در سطح استان و در صورت نیاز در مرکز، به این موضوع ورود جدی داشته باشد و برای حل مشکل پارسیلون مهلت مشخصی تعیین کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شرکت مالک این مجموعه در تهران از امکانات و ظرفیت‌های مناسبی برخوردار است و ممکن است برخی از تصمیم‌گیران تمایلی به واگذاری این امکانات نداشته باشند، اما مسئله اصلی، منافع مردم و جوانانی است که با مشکل بیکاری مواجه‌اند.