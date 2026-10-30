به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، این بازی قرار بود امروز در تهران برگزار شود که به خاطر حضور آبی پوشان پایتخت در بازی‌های آسیایی در زمان دیگری برگزار خواهد شد.

این تیم با هفت امتیاز در رده شانزدهم جدول قرار دارد.

درخشش بانوان استان در مسابقات قهرمانی نجات غریق کشور

در این مسابقات نمایندگان استان در ماده پرتاب طناب و ماده ۲۵ در ۴ متر حمل آدمک بر سکوی قهرمانی ایستادند.

توانمندسازی جامعه ورزش با رویکرد فرهنگی

در کارگاه «پهلوان‌پروری و منش اخلاقی» در اقبالیه که با حضور ورزشکاران، مربیان و مسئولان هیئت‌های ورزشی برگزار شد، شرکت کنندگان با مفاهیمی، چون اهمیت روان‌شناسی در ورزش، تحکیم بنیان خانواده، فرزندآوری، آینده‌سازی نسل جوان، قهرمان‌پروری همراه با اخلاق و ضرورت ارتقای سواد رسانه‌ای در جامعه ورزش آشنا شدند.