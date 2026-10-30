رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان پردیس از برخورد با تخلفات صنفی در قنادی‌های شهر بومهن خبر داد و گفت: در جریان گشت مشترک بازرسان تعزیرات و بهداشت، تخلفاتی از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی، رعایت نکردن ضوابط بهداشتی و عرضه شیرینی‌های منجمد مشاهده شد.

به دلیل گرانفروشی و کم فروشی؛

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی عیدی، رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان پردیس، با اشاره به ادامه گشت‌های نظارتی در سطح شهرستان گفت: این بار قنادی‌های شهر بومهن با حضور مأموران تعزیرات حکومتی و کارشناسان بهداشت مورد بازرسی قرار گرفتند.

وی افزود: در جریان این بازدیدها، ۴ واحد صنفی ضوابط بهداشتی رعایت نکرده بودند و تخلفاتی از جمله عرضه شیرینی‌های منجمد، گران‌فروشی، کم‌فروشی، خودداری از ارائه فاکتور و درج نکردن قیمت روی کالاها داشتند.

عیدی با اشاره به بررسی قیمت‌های درج‌شده روی محصولات و تطبیق آن با مبالغ ثبت‌شده در دستگاه‌های فروش گفت: در برخی موارد، اختلاف قیمت قابل توجهی میان قیمت اعلام‌شده به مشتری و مبلغ محاسبه‌شده در دستگاه وجود داشت که این موارد به‌عنوان تخلف ثبت و پیگیری شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان پردیس تأکید کرد: با توجه به تخلفات محرز و در چارچوب مصوبات ابلاغی، برای ۴ واحدصنفی متخلف اقدامات قانونی از جمله پلمب انجام شد.

وی در پایان از ادامه گشت‌های مشترک نظارتی خبر داد و گفت: نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، کنترل قیمت‌ها و برخورد با متخلفان در سطح شهرستان ادامه خواهد داشت.