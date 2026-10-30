داده‌های رسمی نشان می‌دهند که قیمت نفت برنت در روز جمعه باز هم افزایش یافت و به ۱۱۷.۷۳ دلار در هر بشکه رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، از رویترز، این بالاترین قیمت نفت برنت در ۶ ماه گذشته است.

تا ساعت ۱۴:۳۶ به وقت ایران، قیمت معاملات آتی نفت خام برنت برای ماه دسامبر با ۲.۶۲ دلار (معادل ۲.۲۸ درصد) افزایش به ۱۱۷.۷۳ دلار در هر بشکه رسید.

در همین حال، قیمت معاملات آتی نفت خام «وست تگزاس اینترمدیت» (WTI) آمریکا نیز با ۱.۰۸ درصد افزایش، به ۱۰۳.۸۸ دلار در هر بشکه صعود کرد.

قیمت نفت برنت در اوایل روز جمعه تا ۱۱۷.۸۴ دلار در هر بشکه بالا رفت که بالاترین سطح آن از اواخر ماه آوریل محسوب می‌شود.

هر ۲ شاخص نفتی در مسیر ثبت چهارمین ماه متوالی رشد قرار دارند به طوری که در هر یک از این ماه‌ها، افزایش قیمت بیش از ۱۰ درصد بوده است.