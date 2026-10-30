نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت در نخستین روز برگزاری، میزبان نمایش شش اثر سینمایی و پویانمایی در سالن‌های شماره یک و ۹ پردیس سینمایی ملت است.











به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس جدول اکران روز نخست نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، سه پویانمایی بلند در سالن شماره یک پردیس سینمایی ملت به نمایش درمی‌آیند.

بر این اساس، پویانمایی «حاج غلام» ساعت ۱۸، «یوز» ساعت ۲۰ و «پسر دلفینی ۲» ساعت ۲۲ اکران خواهند شد.

همچنین سالن شماره ۹ پردیس سینمایی ملت به نمایش آثار بخش سینمایی بلند اختصاص دارد که در نخستین روز، فیلم‌های «پل» ساعت ۱۸، «آن‌سوی آوار» ساعت ۲۰ و «قمارباز» ساعت ۲۲ روی پرده می‌روند.

فیلم سینمایی «آن‌سوی آوار» یکی از آثار این بخش، اثری اجتماعی با محوریت پیامدهای جنگ است که زندگی انسان‌ها و خانواده‌هایی را روایت می‌کند که با آثار و تبعات این بحران مواجه شده‌اند.

تأثیر جنگ بر روابط خانوادگی و زندگی روزمره، محور اصلی روایت این فیلم است؛ اثری که به بازتاب پیامدهای جنگ در مناسبات انسانی و زندگی مردم، فراتر از میدان نبرد، می‌پردازد.

نویسندگی و تهیه‌کنندگی این فیلم را محمدحسین عابد بر عهده داشته و علیرضا جعفری، مازیار مهرگان، آرمیتا مرادی، محمود مقامی و سعیده عرب از بازیگران آن هستند. فرشاد گل‌سفیدی مدیر فیلم‌برداری و موحد شادرو تدوینگر این اثر است.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت به دبیری جلال غفاری از ۷ تا ۱۴ آبان ۱۴۰۵ در پردیس سینمایی ملت برگزار میشود