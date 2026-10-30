محمد عرفان خدایی، تکواندوکار ۱۶ ساله البرزی و قهرمان مسابقات جهانی نوجوانان ۲۰۲۶ تاشکند، رمز موفقیت در ورزش قهرمانی را تمرین مستمر، انضباط و تسلیم‌نشدن در برابر ناکامی‌ها عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، خدایی در گفت‌وگو با برنامه «صبح البرز» صدا و سیمای البرز که به مناسبت روز نوجوان انجام شد، با اشاره به سابقه حدود ۱۰ ساله خود در رشته تکواندو گفت: رسیدن به سکوی قهرمانی حاصل تلاش چندساله و تمرین‌های منظم است و بدون پشتکار و پایبندی به هدف نمی‌توان در مسیر ورزش حرفه‌ای به موفقیت رسید.

دارنده مدال طلای جهان، حمایت خانواده و همراهی مربی را از عوامل مؤثر در پیشرفت ورزشکاران دانست و افزود: مربی علاوه بر دانش فنی، باید بتواند ارتباطی مؤثر با ورزشکار برقرار کند و در مسیر رشد و تصمیم‌گیری همراه او باشد. خانواده نیز با حمایت‌های مالی، اخلاقی و تربیتی نقش مهمی در ادامه مسیر قهرمانی فرزندان خود دارد.

این تکواندوکار البرزی با اشاره به تجربه حضور در اردوهای تیم ملی و رقابت‌های آسیایی، بدون کسب مدال، اظهار کرد: ناکامی‌های گذشته مانع ادامه مسیرم نشد. اگر پس از آن نتایج از تکواندو فاصله می‌گرفتم، امروز به مدال طلای مسابقات جهانی دست پیدا نمی‌کردم.

وی نظم و استمرار در تمرین را از مهم‌ترین ویژگی‌های یک ورزشکار موفق برشمرد و تأکید کرد: دستیابی به نتیجه مطلوب با تمرین‌های مقطعی امکان‌پذیر نیست و ورزشکار باید برای هدف خود برنامه داشته باشد و با جدیت آن را دنبال کند.

قهرمان نوجوان البرزی در پایان، نوجوانان را به حفظ انگیزه، ناامید نشدن از شکست‌ها و تلاش پیوسته برای رسیدن به اهدافشان توصیه کرد.