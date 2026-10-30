اردوی آماده‌سازی تیم ملی پارادوومیدانی دانش‌آموزان ایران به منظور آمادگی برای حضور در رقابت‌های جهانی ژیمنازیاد، با حضور ۱۶ ورزشکار در شیراز در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، اردوی آماده‌سازی تیم ملی پارادوومیدانی دانش‌آموزان ایران به منظور آمادگی برای حضور در رقابت‌های جهانی ژیمنازیاد، با حضور ۱۶ ورزشکار در شیراز در حال برگزاری است؛ این اردو تا دهم آبان‌ماه در مجموعه ورزشی نرجس شیراز پیگیری می‌شود.

ژیمنازیاد که به المپیک دانش‌آموزی نیز معروف است، یک رویداد ورزشی چندرشته‌ای مشابه یونیورسیاد (بازی‌های جهانی دانشجویان) است که به طور اختصاصی برای دانش‌آموزان برگزار می‌شود.