نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه با اشاره به حضور هیات های بلندپایه کشورهای منطقه در تهران گفت: این امر نشان می دهد ایران در حال حاضر به محور امنیت در منطقه غرب آسیا تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی در خطبه های این هفته نمازجمعه ارومیه افزود: کشورهای منطقه تا دیروز در امنیت به آمریکا تکیه داشتند ولی امروز ذلیلانه به سراغ ایران می آیند که این امر اقتدار کشورمان را نشان می دهد.

وی با اشاره به اینکه ایران امروز در دنیا به قله های توان نظامی و توان علمی رسیده است، اضافه کرد: این امر عاملی شده تا نفرت، قلب دشمنان جمهوری اسلامی ایران را فرا بگیرد.

وی با ابراز انزجار از جنایت های دشمن در جنگ اخیر در کشورمان ادامه داد: با این وجود، آنها به هدفشان نرسیدند و همین امر یعنی شکست خورده اند.

نماینده ولی فقیه با تاکید بر اینکه باید شاکر این موقعیت باشیم و استقامت خود را تداوم ببخشیم، اظهار کرد: خداوند پیروزی ملت ایران را تضمین کرده به شرط اینکه استقامت داشته باشیم.

حجت الاسلام والمسلمین قریشی با گرامیداشت ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی گفت: باید در این وضعیت کنونی از فرصت ۱۳ آبان برای فریاد استکبارستیزی استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه آمریکایی ها پیش از انقلاب در کشور ما سلطنت کرده و حتی اتاق خواب شاه را هم کنترل می کردند، افزود: بعد از انقلاب علاوه بر حذف این سلطنت، ذخایر طبیعی ایران اسلامی نیز از دست آمریکایی ها خارج شد که همین امر آنان را عصبانی کرده است.

وی اضافه کرد: ایران، دومین ذخایر گاز و چهارمین ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد و علاوه بر قرارگرفتن در مرکز کریدور شمال - جنوب، محل گذر ۲۰ درصد نفت دنیا از طریق تنگه هرمز است که همه اینها عاملی برای طمع دشمنان است.

امام جمعه ارومیه با تاکید بر انسجام ملت ایران در مقابل دشمنان در همه شرایط ادامه داد: مردم ایران، ملتی منسجم، معتقد، دارای تفکر دینی و الگوی تمام دنیا در مقاومت هستند که این روحیه باید حفظ شود.

حجت الاسلام والمسلمین قریشی اظهار کرد: طبق نظر برخی علما، حضور در میادین خیابان در شرایط کنونی واجب عینی است و باید همه مردم در آن حضور یابند.

وی همچنین به نامه رهبر معظم انقلاب به دانشجویان نیز پرداخت و گفت: تواضع رهبر معظم انقلاب در این نامه در مقایسه با رفتار مستکبران دنیا با مردم خودشان، همه تفاوت ها را نشان می دهد.