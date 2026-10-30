امام جمعه کیش با اشاره به ضرورت آمادگی مردم، مسئولان و نیرو‌های مسلح، گفت: راهبرد بازدارندگی فعال و افزایش هزینه‌های جنگ برای دشمن، از محور‌های اصلی سیاست دفاعی کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا بی‌نیاز در خطبه‌های نماز جمعه، با اشاره به مواضع و رهنمود‌های اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: پیام‌ ایشان به دانشجویان، نخبگان و مدال‌آوران کشور نشان می‌دهد که حتی در شرایط دشوار جنگ و اقتصادی نیز نباید از تلاش، پیشرفت و حرکت به سوی قله‌ها دست کشید.

او با تأکید بر ضرورت تقویت توان علمی، مهارتی، فنی و معنوی جوانان، افزود: مسئولان نیز باید زیرساخت‌ها و زمینه‌های لازم را برای جهش علمی و استفاده از ظرفیت‌های نخبگان فراهم کنند.

امام جمعه کیش، وحدت و انسجام ملی، مدیریت تنگه هرمز و تحقق شروط ایران را از محور‌های مورد تأکید رهبری دانست و گفت: کشور باید با تکیه بر راهبرد بازدارندگی فعال و آمادگی نیرو‌های مسلح، مسیر خود را با قدرت ادامه دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین بی‌نیاز با اشاره به احتمال ازسرگیری جنگ تحمیلی، این احتمال را به معنای قطعی بودن وقوع جنگ ندانست و تصریح کرد: مسئولان، مردم و نیرو‌های مسلح باید آمادگی داشته باشند.

او افزود: در صورت تحمیل جنگ، پاسخ ایران سریع، قاطع و پرهزینه برای طرف مقابل است.

امام جمعه کیش با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: با وجود محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگ تحمیلی، کمبود و تهدید جدی در تأمین نیاز‌های کشور وجود ندارد و بخش قابل توجهی از نیاز‌ها با تکیه بر تولید داخلی تأمین می‌شود.

او از مردم خواست در مصرف منابع و کالای مورد نیاز، صرفه جویی کنند.

امام جمعه کیش پدافند غیرعامل را ضرورتی مهم برای حفاظت از جان مردم، نیرو‌های انسانی و زیرساخت‌های حیاتی کشور دانست و بر برنامه‌ریزی برای مدیریت بحران، پیش‌بینی امکانات جایگزین و برگزاری رزمایش‌های آمادگی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین بی‌نیاز با اشاره به قرار گرفتن کیش در موقعیت جغرافیایی ویژه، خواستار توجه بیشتر مسئولان و مردم کیش به الزامات پدافند غیرعامل شد.

او با گرامیداشت روز نوجوان و سالروز شهادت حسین فهمیده، نوجوانان را سرمایه ارزشمند کشور خواند و بر ضرورت توجه خانواده‌ها، مدارس، مساجد و نهاد‌های فرهنگی به تربیت و توانمندسازی نسل نوجوان تأکید کرد.

امام جمعه کیش، سیزدهم آبان را روز ملی مبارزه با استکبار جهانی دانست و با اشاره به پیشینه روابط ایران و آمریکا، گفت: دشمنی آمریکا با ایران به پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بازمی‌گردد و محدود به تحولات پس از انقلاب اسلامی نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین بی‌نیاز با گرامیداشت روز فرهنگ عمومی، تقویت فرهنگ ایرانی و اسلامی را از ضرورت‌های جامعه دانست و بر مسئولیت نهاد‌های فرهنگی و مردم در صیانت از هویت فرهنگی، تحکیم خانواده و ترویج عفاف و حجاب تأکید کرد.