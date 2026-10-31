به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ تصادف نیسان و موتورسیکلت در کیلومتر ۱۴ محور ایوانکی به شریف آباد یک مصدوم ، برخورد با گاردریل پژو پارس در کیلومتر ۱۳۳ محور سبزوار به میامی ۴ مصدوم، برخورد دنا با تیر چراغ برق ۲ مصدوم، واژگونی نیسان در کیلومتر ۵۵ محور میامی به ری‌آباد یک کشته، تصادف دو تریلی در کیلومتر ۲۲ محور آرادان به سرخه یک مصدوم، تصادف پژو پارس و پراید در کیلومتر ۵۰ محور شاهرود به دامغان ۶ مصدوم، واژگونی کوئیک در کیلومتر ۳۰ محور دامغان به شاهرود ۵مصدوم، واژگونی پژو ۴۰۵ کیلومتر ۵ محور گرمسار به آرادان ۵ مصدوم و واژگونی پژو ۴۰۵ SLX در کیلومتر ۱۵۱ محور سبزوار به میامی ۲ مصدوم بر جای گذاشت .