امام جمعه بوکان در خطبه‌های این هفته نماز جمعه به بحث ازدواج اشاره کرد و گفت: ازدواج به نوعی عالی‌ترین، بهترین و شیرین‌ترین خاطره در زندگی آدمی به شمار می‌رود، به شرطی که به صورتی شرعی، آگاهانه و بر اساس موازین دینی انجام شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ماموستا عباس احمدی امام جمعه بوکان در خطبه‌های این هفته نماز جمعه به بحث ازدواج اشاره کرد و گفت: ازدواج به نوعی عالی‌ترین، بهترین و شیرین‌ترین خاطره در زندگی آدمی به شمار می‌رود، به شرطی که به صورتی شرعی، آگاهانه و بر اساس موازین دینی انجام شود.



ماموستا احمدی افزود:باتحقق ازدواج موضوع آرامش، عشق ومحبت ومودت، رحمت، مهربانی، عطوفت و همه جوانب همفکری، همدلی و حرمت‌ها را در بین آنها قرار می‌دهد. این نشانه‌ای بسیار بزرگ است برای عظمت خداوند متعال برای قوم و طایفه‌ای که اهل تفکر و تعقل هستند.

امام جمعه بوکان در ادامه به فلسفه ازدواج و حکمت آن پرداخت و اظهار داشت: باقی ماندن نسل بشر و ترویج امر نکاح از مهم‌ترین اهداف ازدواج است؛ زیرا اگر امر ازدواج در بین مردم نباشد، نسل بشر منقطع می‌شود. ازدواج برای باقی ماندن نشان و ریشه همه طوایف و پیوند و ارتباط و مودت میان آنهاست. این ارتباطات باعث قوت بیشتر طوایف، تقویت دین اسلام و کمک به گسترش این دین می‌شود. همچنین جامعه به پاکی می‌ماند و دست‌درازی به نوامیس دیگران، بی‌بند و باری، خرابکاری، زنا و معصیت در دنیا گسترش نمی‌یابد.

امام جمعه بوکان در بخش دیگری از خطبه‌ها گفت: بهترین خصوصیت و ویژگی برای انتخاب همسر، دین‌داری، صلاح، توبه و بازگشت به سمت خداوند متعال است. دین‌داری صادقانه و پاکی و خداپرستی در دل باید وجود داشته باشد. خطرناک کسی است که تقوا ندارد و از خدا نمی‌ترسد؛ تقوا، پرهیزکاری، دین‌داری، معرفت و شعور از مهم‌ترین ملاک‌های زندگی است.

وی با استناد به فرموده پیامبر (ص) اظهار داشت: در انتخاب همسر دقت کنید، زیرا نطفه‌ای که در آینده به فرزند شما تبدیل می‌شود، به عمه‌ها، عموها، خاله‌ها و دایی‌هایش شباهت پیدا می‌کند و این رابطه خویشاوندی تأثیرات مثبت و منفی روی آن دارد. در برخی خانواده‌ها هیچ بزرگی و کوچکی و احترامی رعایت نمی‌شود و در آینده نیز در صورت وصلت با آنها، حقوق همسر نیز رعایت نمی‌شود.