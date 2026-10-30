نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با هشدار نسبت به واگذاری مدیریت دالان زنگزور به آمریکا گفت: ایران اجازه نخواهد داد یک قدرت فرامنطقه‌ای با استفاده از ضعف کشورهای همسایه، مسیر تاریخی ارتباط ایران با اروپا را مسدود کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، آیت‌الله عاملی در خطبه‌های امروز نماز جمعه اردبیل، قرارداد ۴۹ ساله ارمنستان با آمریکا درباره دالان زنگزور را تهدیدی علیه منافع ژئوپلیتیکی ایران و زمینه‌ساز حضور ناتو در مرز‌های شمالی کشور دانست و افزود: این توافق می‌تواند زمینه نفوذ آمریکا به آسیای میانه را فراهم کند.

امام جمعه اردبیل با اشاره به سرمایه‌گذاری ایران در مسیر ترانزیتی ارس برای اتصال جمهوری آذربایجان به نخجوان، تصریح کرد: ایران به دنبال ایجاد مزاحمت برای همسایگان نیست، بلکه خواهان توسعه ارتباطات منطقه‌ای است؛ اما دور زدن مسیر ارس و بستن راه ارتباطی ایران با اروپا قابل قبول نخواهد بود.

وی همچنین با تأکید بر اینکه امنیت منطقه باید به دست کشور‌های منطقه تأمین شود، گفت: حضور مقام‌های دفاعی و امنیتی عربستان، پاکستان و ترکیه در تهران نشان‌دهنده شکل‌گیری رویکردی جدید برای همکاری‌های منطقه‌ای و کاهش وابستگی به قدرت‌های خارجی است.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: آمریکا قدرتی فرامنطقه‌ای و رفتنی است، اما ایران و کشور‌های همسایه در این منطقه ماندگارند و باید بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک عمل کنند.