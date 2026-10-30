به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، علی امیری راد گفت: مودیان مالیاتی می‌توانند در چارچوب ضوابط تعیین‌شده، محل هزینه‌کرد مالیات خود را از میان طرحهای مطرح شده انتخاب کنند.

وی اظهار کرد: مودیان مالیاتی مراغه تا پایان آبان ماه جاری می‌توانند در تکمیل ۶ طرح عمرانی، آموزشی، درمانی، فرهنگی و امنیتی مشارکت کنند و با انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات خود، در تأمین اعتبار و تکمیل این طرح‌ها مشارکت مستقیم داشته باشند.

فرماندار مراغه تخریب و بازسازی مدرسه سه کلاسه روستای «یای شهری» با پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصد و اعتبار مورد نیاز ۱۱ میلیارد ریال و مدرسه سه کلاسه روستای «هریس» با پیشرفت ۸۰ درصد و اعتبار مورد نیاز هشت میلیارد ریال را از جمله طرح‌های نشان دار اعلام کرد.

امیری راد افزود: احداث بیمارستان مراغه با پیشرفت فیزیکی ۹۸ درصد و اعتبار پیش بینی شده ۷۰۰ میلیارد ریالی از دیگر پروژه‌های مهم این فهرست است که تکمیل آن می‌تواند به تقویت زیرساخت‌های درمانی شهرستان و منطقه جنوب آذربایجان شرقی کمک کند.

وی احداث ساختمان و تأسیسات ندامتگاه با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد و اعتبار مورد نیاز ۱۰۰ میلیارد ریالی، استادیوم پنج هزار نفری با پیشرفت ۸۶ درصد و نیازمند اعتبار ۴۰۰ میلیارد ریالی و تجهیز موزه دیرینه‌شناسی با پیشرفت فیزیکی ۳۵ درصد و اعتبار ۴۰۰ میلیارد ریالی را از دیگر پروژه‌های معرفی شده شهرستان مراغه برای استفاده از ظرفیت مالیات نشان‌دار برشمرد.

فرماندار مراغه با تأکید بر نقش مشارکت مردم و فعالان اقتصادی در شتاب‌بخشی به روند توسعه شهرستان یادآور شد: طرح مالیات نشان‌دار فرصت ارزشمندی است تا مودیان مالیاتی بتوانند در چارچوب ضوابط تعیین شده، محل هزینه‌کرد مالیات خود را از میان پروژه‌های اولویت‌دار انتخاب کنند و در پیشبرد طرح‌هایی که نیاز‌های اساسی شهرستان را پوشش می‌دهند، سهیم شوند.

وی از اصناف، بازاریان، صاحبان مشاغل، فعالان اقتصادی و سایر مودیان مالیاتی مراغه‌ای برای مشارکت در این طرح دعوت کرد و ادامه داد: مهلت انتخاب طرحها تا پایان آبان ماه است و انتظار می‌رود مودیان با استفاده از این ظرفیت، در تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز شهرستان نقش‌آفرینی کنند.