مسئول یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کهک از اجرای حکم قضایی و رفع تصرف ۹۱۵ مترمربع از اراضی ملی در منطقه وشنوه این شهرستان خبر داد.

فخرالدین محمدی، مسئول یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کهک با اعلام این خبر گفت: در راستای صیانت از اراضی ملی و مقابله با زمین‌خواری، یک فقره حکم مرتبط با ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، در منطقه هده‌اولیای روستای وشنوه از توابع بخش فردو شهرستان کهک اجرا شد.

وی افزود: در جریان اجرای این حکم، ۹۱۵ مترمربع از اراضی ملی که مورد تصرف قرار گرفته بود، رفع تصرف و به بیت‌المال بازگردانده شد.

مسئول یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کهک با تأکید بر نقش مشارکت مردم در حفاظت از منابع طبیعی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تصرف اراضی جنگلی و مرتعی یا ساخت‌وساز غیرمجاز در این عرصه‌ها، موضوع را از طریق شماره‌های امداد جنگل و مرتع ۱۵۰۴ و ۱۳۹ گزارش دهند.