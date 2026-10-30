به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان در سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه سنندج، اظهار داشت: در جریان اجرای مصوبات و تصمیمات قرارگاه اقتصادی، برخی دستگاه‌های اجرایی کوتاهی کرده‌اند که بر اساس گزارش فرماندهان قرارگاه، در صورت تداوم عدم همکاری، حتماً به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.

وی با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی این مجموعه افزود: از ابتدای امسال به هفت هزار و ۲۰۰ پرونده رسیدگی شده است. به گفته رحیمیان در جنگ تحمیلی سوم ۵۰۰ فقره پرونده تخلف صنفی در استان تشکیل شدکه آمار پرونده‌های رسیدگی‌شده استان در سطح کشور پیشتاز بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با بیان اینکه گزارش‌های مردمی امسال نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، تصریح کرد: در این مدت ۹۲ گزارش مردمی دریافت شده که نشان‌دهنده رشد ۱۰۰ درصدی است؛ با این وجود، از شهروندان عزیز تقاضا داریم ما را در امر بازرسی‌ها یاری کنند.

ماموستا سیداحسن حسینی در خطبه‌های نماز جمعه سنندج با اشاره به فشار تورم بر معیشت خانوارها، خواستار ورود جدی دستگاه‌های نظارتی و تعزیرات حکومتی برای کنترل قیمت‌ها و برخورد با متخلفان شد.

وی همچنین از بازاریان و اصناف خواست با رعایت انصاف و عدالت، از گران‌فروشی، کم‌فروشی و تضییع حقوق مردم پرهیز کنند

امام جمعه موقت سنندج در ادامه، حضور پرشور مردم در تجمعات شبانه را نشانه بصیرت و حمایت از کشور دانست و بر تداوم این حضور تا شکست توطئه‌های دشمنان تأکید کرد.